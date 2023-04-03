İstanbul’un ilham veren semti olan Eyüp’e adanan sergi: “Kendilik Öyküsü”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Demokrasi Yüzyılı etkinlikleri kapsamında, Türk resim

sanatının öncü kadın sanatçılarının eserlerine yer veren bir sergi serisi hazırlıyor.

Sergilerle, Cumhuriyet döneminin sanatçı kadınlarının yaşamlarına ve sanatlarına odaklanırken Türk resim sanatının tarihsel süreçteki gelişimine de bir izlek sunuyor.

Sergi serisi arasında yer alan Türk resim sanatının önemli kadın ressamlarından Naile Akıncı’nın, altmış yıl boyunca resmettiği, İstanbul’un en ilham verici semti olan Eyüp manzaralarından oluşan “Bir Kendilik Öyküsü: Naile Akıncı (1953-2013) Retrospektif” sergisi 4 Nisan - 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Müze Gazhane’de İstanbullularla buluşuyor.

Sanat Tarihçi Ebru Nalan Sülün küratörlüğünde, hazırlanan sergi kapsamında; Naile Akıncı’nın

kişisel, özel ve devlete ait kurumsal koleksiyonlarda yer alan 200’e yakın eseri izleyiciye sunuluyor.

Küratöryel kurguda toplam 7 farklı tarih bölümüne ayrılan sergide yapıtlara sanatçının sanat yaşamı

süresince kaleme alınan referans sanat eleştirisi metinleri, sanatçılar tarafından yorumlanan Naile

Akıncı otoportreleri eşlik ederken sergi, döneme dair bu bağlamda kapsamlı- önemli bir perspektifi

sunmayı amaç ediniyor.



