Ziyaretçilerin tahrip ettiği Ayasofya'nın tarihi kapısı cam korumaya alındı

Ayasofya'nın imparator Kapısı'nda yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındı

Son Güncelleme:
Ziyaretçilerin tahrip ettiği Ayasofya'nın tarihi kapısı cam korumaya alındı

 Ayasofya'nın  imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine onarılma çalışmaları sonrası kapılara setler çekilerek koruma altına alındı.

Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyon geçtiğimiz yıl tahribata uğramıştı.

Bu nedenle imparator kapısını onarım çalışmalarına başlanılmıştı. Onarılan kapılar, koruma altına alınarak camdan setler çekildi. Setlerin önüne ise şeritlerin koyulduğu görüldü.

Son Güncelleme:
Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı
Anadolu Yakası’nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu
129 yıl sonra ne değişti? 1894 depremi ve Abdülhamid’in "tanıdık" tedbirleri 1894 depremi ve Abdülhamid’in "tanıdık" tedbirleri
Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar
ÇOK OKUNANLAR
KONDA Genel Müdürü Erdem: Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yüksek, İnce'yle ilgili 'köpük' gitgide düşer Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yüksek; İnce'yle ilgili 'köpük' gitgide düşer
'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net
Ekonomist Zelyut, dolarda gün gün yaşanacakları açıkladı Ekonomist Zelyut, dolarda gün gün yaşanacakları açıkladı
Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı
EYT'den sonra ikinci hamle: 5 yıl erken emekli olacaklar 5 yıl erken emekli olacaklar