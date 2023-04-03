Anadolu Yakası’nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul için beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda başladı. Yağmur sonrası D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası’nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul için beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda başladı. Yağmur sonrası D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluk oranı yüzde 54’e ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçülürken Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyelerine ulaştı.

Yağmur sonrası ise Kadıköy D-100 kara yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyelerine çıktı.

Kaynak: İHA

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