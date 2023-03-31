Kartal Belediyesi’nden Ramazan ayı inanç turları

Kartal Belediyesi’nin, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği inanç turları başladı. Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi tarafından yapılan organizasyon kapsamında muhtarlıkların önünden kaldırılan otobüslerle vatandaşlar İstanbul’un önemli inanç merkezlerini ziyaret ediyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek inanç turuna bu kez Atalar Mahallesi sakinleri katıldı. Toplam 5 otobüs ile mahalle muhtarlığının önünden hareket eden Kartallıların ilk durağı Beykoz’da bulunan Yuşa Hazretleri Tepesi oldu. Burada Hz. Yuşa’nın Türbesi’ni ziyaret ederek dua eden vatandaşlar daha sonra Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Cami’ne gitti. Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan ve peygamber efendimizin kutsal emanetlerinin ziyaret edilebildiği camide yaklaşık 1 saat kalarak ibadet eden mahalle sakinleri daha sonra Eyüp’te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ve Cami’sini ziyaret etti. Burada öğle namazını eda eden vatandaşlar rehberler eşliğinde Eyüp Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi tarafından düzenlenen inanç turuna katılan tüm vatandaşlara içinde eşarp, yasin, cüz ve tesbih bulunan set hediye edildi. Rehberler eşliğinde gezilen kutsal mekânların özelliklerinin ve hikayelerinin anlattığı inanç turlarında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul’un önemli ibadet merkezlerini ziyaret etme olanağı bulduklarını belirten vatandaşlar yapılan hizmet için Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek inanç turları kapsamında Kartal’ın diğer mahallelerinde oturan vatandaşlar içinde Kartal Belediyesi cami ve türbe ziyaretlerini düzenlemeye devam edecek. Ziyaretlere katılmak isteyen vatandaşlar Kartal Belediyesi’nin www.kartal.bel.tr