'Angelina Jolie başka sektöre geçiyor' iddiası

Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin oyunculuğu bırakarak farklı sektöre geçeceği iddia edildi. İddiaya göre, ünlü oyuncu giyim - mücevher markası kurmaya hazırlanıyor. Yıldızın, 'Atelier Jolie' adını verdiği işletme için küresel marka başvurusunda bulunduğu bildirildi.

The Sun'a konuşan bir kaynağın aktardığına göre Jolie'nin bu proje üzerinde bir yılı aşkın bir süredir çalıştığı ve yeni girişiminde ilerleyebilmek için ticari markanın onaylanacağını umduğu aktarıldı.

Ünlü yıldızın kuracağı marka, ısmarlama mücevherlerden couture giysilere ve terziliğe kadar her şeyi kapsıyor.