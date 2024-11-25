Haluk Bilginer Şahsiyet Dizindeki Rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde İkinci Kez Aday Gösterildi

Usta oyuncu Haluk Bilginer, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ikinci kez aday gösterildi. 2019 yılında Şahsiyet dizisinde hayat verdiği Agah Beyoğlu karakteriyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Bilginer, aynı rolle ikinci kez aday olan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.

BİLGİNER'E BÜYÜK İLGİ

New York'ta düzenlenen 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali kapsamında gerçekleşen basın toplantısına katılan Bilginer, büyük ilgiyle karşılandı.

Festival, her yıl Emmy Ödülleri'nden önceki hafta sonu düzenleniyor ve aday gösterilenler bu etkinlikte buluşuyor.

ÖDÜLLER BUGÜN SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi dizi kategorisinde Safir temsil ederken, Haluk Bilginer "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde ülkemizi ikinci kez temsil edecek. 21 ülkeden 56 adayın 14 farklı kategoride yarışacağı ödüller, 25 Kasım’da düzenlenecek törenle dağıtılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem