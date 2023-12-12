Halikarnas Balıkçısı sahneye taşınıyor

2005 yılında Aykut Taşkın ve İlker Ayrık tarafından kurulan Pervasız Tiyatro yeni sezonda perdelerini “Merhaba Halikarnas Balıkçısı” adlı oyun ile açıyor. Halikarnas Balıkçısı mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, Resimli Hafta Dergisi’nde 1925’te kaleme aldığı ‘Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Ölüme Nasıl Giderler’ başlıklı yazısından dolayı İstiklal Mahkemesi’nde yargılanır. Suçlu bulunur ve üç yıl kalebentlik cezası alarak Bodrum’a sürgün edilir.

Böylece Halikarnas Balıkçısı’nın mavi sürgünlüğü de başlamış olur. İstanbul’dan Bodrum’a uzanan zorlu yolculuğu ve bu yolculuk esnasında başına gelenlerin anlatıldığı oyunda, Halikarnas Balıkçısı’nın aynı zamanda Anadolu’nun gözden kaçan tarihi hakkındaki görüşleri de yer alıyor. Aykut Taşkın’ın Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 26 kitabından uyarladığı tek kişilik oyunda, Halikarnas Balıkçısı’nı yine Aykut Taşkın oynarken, yönetmenliğini Barış Taşkın yapıyor. Halikarnas Balıkçısı’nınölümünün50.yıldönümünde sahnelenmeye başlayacak oyunun ilk gösterimi Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla 26 Aralık 2023 tarihinde saat 20.00’da Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Hemen ardından Kabaağaçlı ailesinin de katılımı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 27 Aralık 2023 tarihinde İzmir Sanat’ta tiyatroseverler ile buluşacak.