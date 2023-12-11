Feyyaz Yiğit, Disney Plus’tan "Gibi" dizisi için gelen astronomik teklifi neden kabul etmediğini açıkladı

Şimdiden 2023 yılının en çok izlenen filmleri arasında yer alan “Ölümlü Dünya 2”nin Serbest’i Feyyaz Yiğit, aynı zamanda yazar ekibinde yer aldığı filmin başarısının sevincini yaşıyor.

Geçen sezon Disney Plus’tan “Gibi” dizisi için astronomik bir teklif alan ancak Exxen’de kalmayı tercih eden başarılı komedyen, konuk olduğu Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına parayla ilgili şunları söyledi:

“Hayatta dev ihtiyaçlarım yok ki, büyük paralar için karar vereyim. Zaten kendi yaşadığım hayata göre daha bile fazla param var. İçimde ‘Dur gideyim şunu alayım, dur şunu yapayım’ gibi bir hayalim yok… Hayalini kurduğum şeyler düşük bütçelerle hallolabiliyor… Dolayısıyla beni motive eden şey para olmuyor… Beni hasta eden şey kafayı taktığım bir şeyi bir süre halledememek oluyor. Gibi’de yazmakta olduğum bir bölümün içinden iki gün çıkamayınca agresif birine dönüşüyorum. Hayatımı, duygularımı doğrudan etkileyen şeyler bunlar oluyor…”