O albüm dijital platformdan sonra şimdi de CD olarak raflarda

Madımak Oteli'ndeki katliamda hayatını kaybeden şair Behçet Aysan'ın şiirlerinden yapılan şarkılar dijital ortamdan sonra şimdi de CD olarak çıktı.

O albüm dijital platformdan sonra şimdi de CD olarak raflarda

Madımak’taki katliamının 30. yılına atfen daha önce dijital platformda yayınlanan ve Madımak’ta katledilen aydınlardan şair Behçet Aysan’ın şiirlerinin besteleriyle oluşan albüm şimdi de CD olarak yayınlandı. Bu gelişmeyi Dr. Behçet Aysan’ın kızı, dramaturg ve yazar Eren Aysan sosyal medya hesabından sevinçle duyurdu.

Aysan, “Bir heyecan… Bir heyecan… Ada Müzik’ten “Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar - Yanık Ağıt” albümünün CD’si raflarda yerini aldı." dedi.

2 Temmuz 1993'te Sivas katliamında öldürülen şair-doktor Behçet Aysan anısına, şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşan “Yanık Ağıt” albümü “Ada Müzik” etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşmuştu.

Müzik Direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği, “Yanık Ağıt”ta Behçet Aysan şiirlerinden bestelenen 16 şarkı yer alıyor. Albüme adını veren “Yanık Ağıt” şiirinin bestesi de yine Çiğdem Erken’e ait.

Albümde çok sayıda farklı müzik tarzlarından sanatçı, Behçet Aysan şiirlerini yorumluyor: Zuhal Olcay, Tuna Kiremitçi- Burcu Tatlıses, Doğan Duru, Vedat Sakman, Umut Özensoy, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Selva Erdener, Selçuk Sami Cingi, Mirady, Zeynep Karababa- Erdal Erzincan, Mazlum Çimen ve Bajar… Ayrıca Fazıl Say; Güvenç Dağüstün ve Ece Dağistan’ın yorumladığı “Rüzgar Rüzgarla Konuşur” ve Oda Operası Ses’ten “Bir Bahar Dalıyla” şarkılarıyla albümde yer alıyor.

“Yanık Ağıt”, Sivas katliamının 30. yılında, yitirdiklerimize bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Ayrıca ülkemizde yapılan az sayıdaki şiiri onurlandıran çalışmalardan biri.

“Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar-Yanık Ağıt” önümüzdeki günlerde plak olarak da dinleyicilerle buluşacak. Mutluluk verici…”

"Gibi" dizisinin 5. sezon çekimleri başladı "Gibi" dizisinin 5. sezon çekimleri başladı
Prof. Dr. Burak Doğangün'den yeni kitap: 'Ekran tıpkı madde bağımlılığı gibi' Prof. Dr. Burak Doğangün'den yeni kitap: 'Ekran tıpkı madde bağımlılığı gibi'
Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak Uzun bir süredir isteniyordu artık hasatta verim daha da artacak
Gittikleri her ortamı geren 3 burç! Negatif enerjileri çok kötü etkiliyor Gittikleri her ortamı geren 3 burç! Negatif enerjileri çok kötü etkiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı
Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, piyasalardaki endişenin kaynağını açıkladı: Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseliyor?
Uzmanı açıkladı; AKP'nin emeklilik oyunu: Emekli maaşlarına yansımayacak! AKP'nin emeklilik oyunu: Maaşlara yansımayacak!
196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! 196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste!