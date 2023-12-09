O albüm dijital platformdan sonra şimdi de CD olarak raflarda

Madımak’taki katliamının 30. yılına atfen daha önce dijital platformda yayınlanan ve Madımak’ta katledilen aydınlardan şair Behçet Aysan’ın şiirlerinin besteleriyle oluşan albüm şimdi de CD olarak yayınlandı. Bu gelişmeyi Dr. Behçet Aysan’ın kızı, dramaturg ve yazar Eren Aysan sosyal medya hesabından sevinçle duyurdu.

Aysan, “Bir heyecan… Bir heyecan… Ada Müzik’ten “Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar - Yanık Ağıt” albümünün CD’si raflarda yerini aldı." dedi.

2 Temmuz 1993'te Sivas katliamında öldürülen şair-doktor Behçet Aysan anısına, şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşan “Yanık Ağıt” albümü “Ada Müzik” etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşmuştu.

Müzik Direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği, “Yanık Ağıt”ta Behçet Aysan şiirlerinden bestelenen 16 şarkı yer alıyor. Albüme adını veren “Yanık Ağıt” şiirinin bestesi de yine Çiğdem Erken’e ait.

Albümde çok sayıda farklı müzik tarzlarından sanatçı, Behçet Aysan şiirlerini yorumluyor: Zuhal Olcay, Tuna Kiremitçi- Burcu Tatlıses, Doğan Duru, Vedat Sakman, Umut Özensoy, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Selva Erdener, Selçuk Sami Cingi, Mirady, Zeynep Karababa- Erdal Erzincan, Mazlum Çimen ve Bajar… Ayrıca Fazıl Say; Güvenç Dağüstün ve Ece Dağistan’ın yorumladığı “Rüzgar Rüzgarla Konuşur” ve Oda Operası Ses’ten “Bir Bahar Dalıyla” şarkılarıyla albümde yer alıyor.

“Yanık Ağıt”, Sivas katliamının 30. yılında, yitirdiklerimize bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Ayrıca ülkemizde yapılan az sayıdaki şiiri onurlandıran çalışmalardan biri.

“Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar-Yanık Ağıt” önümüzdeki günlerde plak olarak da dinleyicilerle buluşacak. Mutluluk verici…”