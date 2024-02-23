Galata Kulesi, bir ay süreyle ziyarete kapatıldı

İstanbul'un sembol yapılarından Galata Kulesi, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 1 ay süreyle ziyarete kapatıldı.

Galata Kulesi, bir ay süreyle ziyarete kapatıldı

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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