Yaşar Kemal, vefatının 9. yıl dönümünde anılacak

Yaşar Kemal, vefatının 9. yıl dönümünde isminin yaşatıldığı Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Binbir Çiçekli Bahçe” isimli programla anılacak.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı program, 24 Şubat Cumartesi saat 20.00’de gerçekleşecek.

Programda ünlü gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Yaşar Kemal belgeselinin gösterimi yapılacak. Özgentürk, Yaşar Kemal’le ilgili anılarını konuklar ile paylaşacak. Halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney’in sahne alacağı programda, fotoğraf sanatçısı, gazeteci, yazar Lütfi Özgünaydın’ın sergisi açılacak.

YAŞAR KEMAL KİMDİR?

Yaşar Kemal Osmaniye'de dünyaya gelmiştir. Türk edebiyatının en önemli yazarları arasında yer almaktadır. Öykü yazarı ve aynı zamanda romancıdır. Yaşar Kemal'ın tam adı Kemal Sadık Gökçeli olup takma ad olarak Yaşar Kemal'i kullanmaktadır. Yaşar Kemal Abidin Dino'dan etkilenerek eserlerini yazmıştır.

Yaşar Kemal 6 Ekim 1923 yılında Osmaniye'nin Hemite ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yaşar Kemal henüz 16 yaşında iken edebiyata ilgi duymuştur. Yaşar Kemal ilk şiirini 1939 yılında yayınlamıştır. Yazmış olduğu şiir ise Seyhan Görüşler adlı bir Adana dergisinde yayınlanmıştır. Yaşar Kemal ortaokul eğitiminde folklör eğitimi almıştır.

Folklör eğitimi alarak başarılı bir eğitim hayatı geçirmiştir. Ortaokuldan ayrıldıktan sonra Kayseri'de askerliğini yapmıştır. 1943 yılında eserlerini yazmaya başlayan Yaşar Kemal 2015 yılına kadar eserlerini yazmaya devam etmiştir. İlk olarak 1952 yılında Thilda Serrero ile dünya evine girmiş bu evliliği 2001 yılına kadar sürmüştür. Daha sonra Ayşe Semiha Balaban ile 2002 yılında dünya evine girmiştir.

Yaşar Kemal 2015 yılında İstanbul'da 91 yaşında vefat etmiştir. Naaşı İstanbul'da yer almaktadır.

Yaşar Kemal Eserleri

- İnce Memed

- Teneke

- Peri Bacaları

- Bir Bulut Kaynıyor

- İnce Memed II

- Orta Direk

- Sarı Sıcak

- Bütün Hikayeler

- Allahın Askerleri

- Bu Diyar Baştan Başa

- Ağıtlar

- Yılanı Öldürseler

- Kuşlar Da Gitti

- Deniz Küstü

- Kanın Sesi

- İnce Memed III

- Karıncanın İçtiği Su

- Kanın Sesi

- Kale Kapısı

Kaynak: ANKA