RTÜK hedefindeki Kızıl Goncalar dizisinden "Epstein" göndermesi

Özgü Namal ile Özcan Deniz'i bir araya getiren 'Kızıl Goncalar' dizisinin yeni bölümü, dün akşam Now Tv'de izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd ve Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin arasında geçen tabiat ve fıtrat arasındaki fark konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Cüneyt karakteri sahnede, "'Dervişliğin ilk makamı hayvanattır' der bir Hazret. Sizin dediğiniz gibi. Hayvanlarda geçmiş gelecek yoktur, tabiat vardır. Tabiat farklı, fıtrat farklı. Tabiat; insanı memeli bir hayvan olarak düşündüğümüzde yaptıklarıdır. Cima etmek, uyumak, barınmak, hayatta kalma güdüsü. Fıtrat, onu hayvandan ayıran tarafı. Başkası için kendini feda etmek, sevmek, paylaşmak" dedi.

Levent karakterinin, "Hayvan doğasında da yok mu böyle şeyler? Yani yavrusu için canını feda eden anneler var doğada, eşini seven hayvanlar" diye sorması üzerine ise, "Tabiatında var. Güdü, dediğim gibi. Aksini yapamazlar. Eşini sevmek onun tabiatıdır, fıtratı değil" diye yanıt veriyor.

'ABD'DEKİ EPSTEIN DAVASI GİBİ...'

Levent'in, "Kedinin güç kavramı kediye göre insanın güç kavramı ise para, iktidar. En paralılarla en iktidarlılara bir bak, yani kadınlarla olan ilişkilerinin kedilerden ne farkı var? Onlar da dilediklerini yapabiliyorlar. Canları ne isterse..." demesi üzerine Cüneyd "ABD'deki Epstein davası gibi..." dedi.