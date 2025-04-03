Erdal Beşikçioğlu'ndan TRT'ye Sert Tepki: Sanat Susturulamaz, Bu Düzen Değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan boykot çağrıları toplumda büyük yankı uyandırdı. Siyasilerden sanatçılara çok sayıda isim boykota destek verdi.

Boykota destek veren oyuncular Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu TRT'de rol aldıkları dizilerin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındı.

Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, sanatçılara yönelik baskılara karşı sert bir açıklama yaptı. Açıklamasında sanatın özgürlüğüne vurgu yapan Beşikçioğlu, kamu kurumlarının tarafsız olması gerektiğini belirterek TRT'yi eleştirdi.

Sanatın insan ruhunu serbest bıraktığını söyleyen Beşikçioğlu, "Bugün bu büyüyü boğmaya çalışıyorlar. Sanatçılar, sanatıyla değil, görüşleriyle yargılanıyor. Ve bunu, halkın vergileriyle ayakta duran bir kurum, TRT yapıyor" dedi.

Sanatçıların susturulamayacağını vurgulayan ünlü oyuncu, "Bize yıllarca 'sanat özgürdür' dediler. Ama ne zaman vicdanımız konuştu, kapılar yüzümüze kapandı. Bu nasıl bir düzen?" diyerek tepki gösterdi.

Sansüre karşı mücadele edeceklerini belirten Beşikçioğlu, "Sanatı baskıyla susturamazsınız. Tarih, yasaklanan her sanatçının eserleriyle ölümsüzleştiğini gösteriyor. Biz de buradayız, gitmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz. Bu düzen değişmeli. Ve değişecek" ifadelerini kullandı.