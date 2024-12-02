Entübe Edilmişti! Türk Sinemasının Usta Yönetmeni Şerif Gören’in Son Sağlık Durumu Belli Oldu

1982'de Yol filmi ile Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanan ünlü Şerif Gönen, 22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpmış, kalbi durmuştu. Ambulansta kalbi yeniden çalıştırılan Gönen, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.

BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Sağlık durumunda gelişme olmayan ünlü yönetmeni uyandırma işlemini birkaç gün ertelemişti. Habertürk'te yer alan habere göre, Cuma günü planlanan uyandırma işlemi gerçekleştirilmedi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Şerif Gönen’in ne zaman uyandırılacağına ilişkin henüz bir tarih verilmedi. Uyandırma işlemi, bir kez daha ertelendi.

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, “Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’, ‘Herhangi Bir Kadın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yapan Şerif Gönen, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ‘Yol’ filmi ile Altın Palmiye ödülü aldı.

Askerleri sinemaya taşıması ile de dikkat çeken yönetmen, 2011 yılında ‘Ay Büyürken Uyuyamam’ filmi ile toplumsal sorunları da perdeye taşıdı.

Kaynak: HaberTürk