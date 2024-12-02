Paul Gauguin’in 'Küçük Kedi' Tablosunun Gizemi 136 Yıl Sonra Çözüldü

Van Gogh Müzesi’nde sergilenmeye başlayan Paul Gauguin’in 1888 tarihli Küçük Kedi tablosunun sırrı ortaya çıktı. Konservatörler, tablonun daha büyük bir tuvalden kesildiğini açıkladı ve koyu sarı kısımda ıslak boyaya sıkışmış bir böcek buldu.

Paul Gauguin’in 'Küçük Kedi' Tablosunun Gizemi 136 Yıl Sonra Çözüldü

Fransız ressam Paul Gauguin’in 1888’de yaptığı “Küçük Kedi” adlı tablosu, bir asırdan uzun bir zaman sonra Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Bu sayede meşhur resmin sırları da ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre, müze konservatörleri tablonun çok daha büyük bir tuvalden kesilmiş bir parça olduğunu ve eserdeki koyu sarı kısımda ıslak boyaya sıkışmış bir böceğin bir asırlık kalıntılarını keşfetti.

Paul Gauguin’in 'Küçük Kedi' Tablosunun Gizemi 136 Yıl Sonra Çözüldü - Resim : 1

Ancak Van Gogh Müzesi’ndeki yetkililer, sırtüstü düşüp başını ve bacaklarını kaybettiği için böceğin türünü tespit edemedi.

Paul Gauguin’in 'Küçük Kedi' Tablosunun Gizemi 136 Yıl Sonra Çözüldü - Resim : 2

Bu hadisenin, Gauguin’in 1888 sonbaharında Arles’da Van Gogh’la birlikte kaldığı sırada gerçekleşmiş olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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