İslam Memiş Duyurdu: Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Yatırımda Altın Çağ Olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, para piyasalarının bu hafta karışık seyirde olmasını beklediğini belirterek, "Altında bu rakamı görürseniz ucuz demektir" uyarısında bulundu.
Kaynak: tv100.com
TV100 Yazarı İslam Memiş, piyasaların bu hafta karışık olacağı öngörüsünde bulundu.
"Para piyasalarının karışık seyirde haftayı tamamlamasını bekliyorum" açıklamasında bulunan Memiş, "Aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılım beklemiyorum. Volatilite ve kararsızlık yüksek olur. Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda önemli verileri ve açıklamaları takip edeceğiz. Salı günü TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak" dedi.
"PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"
"Dolar/TL ve borsa fiyatlarının seyri açısından önemli olacak" diyen Memiş, "ABD'de bu hafta açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Verisi, küresel piyasaların odağında olacak. FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da bu haftanın önemli gelişmelerinden. Avrupa Bölgesi'nde büyüme rakamlarını ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları piyasalar için önemli olacak" ifadelerini kullandı.
BORSA UYARISI
TV100'deki yazısında Memiş, yatırım araçlarına ilişkin beklediği bant aralıklarını şöyle açıkladı:
"Bist100 endeksi; 9 bin 652 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. 10 bin öngörüm devam ediyor. 9 bin 500-10 bin puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Bu hafta 9 bin 500-9 bin 950 puan aralığını takip edeceğim.
DÖVİZ KURU
Döviz kurları; Dolar/TL 34,69 lira, avro/TL 36,75 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Euro, parite nedenli dolara kıyasla daha ucuz kaldı. Döviz kurlarında genel beklentim yükseliş yönlü olduğundan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Özellikle dövizle ticaret yapanlar yatay sürecin sonuna geldiğini göz önünde bulundurmalı.
EUR/USD paritesi; 1,0582 seviyesinden kapanış yapmıştı. Dar bant aralığına sıkıştı. Bu hafta hem büyüme verisi hem de Lagarde'nin açıklamalarıyla daha hareketli bir hafta geçirebilir. Bu hafta 1,05-1,0650 aralığını takip edeceğim.
ONS ALTIN
Ons altın (xau/usd); 2 bin 654 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 2 bin 580-2 bin 680 dolar aralığı. 2 bin 600 dolar seviyesinin altını ucuz görmeye devam edeceğim. Bu hafta hem Tarım Dışı İstihdam Verisi hem de Powell'ın açıklamalarıyla geniş bant aralığında dalgalanmasını bekliyorum.
Bu hafta 2 bin 640-2 bin 680 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeye devam. 2 bin 980-3 bin 080 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş (xag/usd); 30,63 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 29,80-30,80 dolar aralığında rasyo nedenli gezinmeye devam ediyor. Rasyo nedenli ucuz kalmayı sürdürse de, orta ve uzun vadede yine altını geride bırakmasını bekliyorum. Bu 30,20-31,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcı yine ons gümüşü takip etmeye devam. Ons gümüş nereye gram gümüş oraya.
BITCOIN
Bitcoin (BTC); 97 bin 298 dolar seviyesindeydi. Kâr satışı yapmadığından riskli durmaya devam ediyor. Sağlıklı düzeltmeler yapmadıkça yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadede görünüm pozitif. Ancak kısa vadede düşüş yönlü her an her şey olabilir!
Öngörüm yine aynı 85 bin dolar."