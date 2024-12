İslam Memiş Duyurdu: Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Yatırımda Altın Çağ Olacak

BITCOIN

Bitcoin (BTC); 97 bin 298 dolar seviyesindeydi. Kâr satışı yapmadığından riskli durmaya devam ediyor. Sağlıklı düzeltmeler yapmadıkça yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadede görünüm pozitif. Ancak kısa vadede düşüş yönlü her an her şey olabilir!

Öngörüm yine aynı 85 bin dolar."