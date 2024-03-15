Ekrem İmamoğlu, Kemal Sunal müzesini açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Göztepe Parkı'nda yapılan Kemal Sunal Müzesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Sunal müzesini açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Sunal Müzesi'nin açılışına katıldı.

Müzeyi, Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile birlikte gezen İmamoğlu'na televizyoncu-yazar Sunay Akın da eşlik etti.

Gençliğinde kaleci olduğu bilinen İmamoğlu, Kemal Sunal'ın mumya heykelinin yanında kaleye geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Göztepe Parkı'nda yapılan Kemal Sunal Müzesi, merhum oyuncunun kişisel eşyalarından, film kostümlerine kadar birçok öğeyi içinde barındırıyor.

Etiketler
Kemal Sunal Ekrem İmamoğlu Göztepe
Film iddiaları ile gündeme gelmişti: Haluk Levent'ten açıklama Film iddiaları ile gündeme gelmişti: Haluk Levent'ten açıklama
Bahar geldi ancak açmayan çiçekler var! Çiçeklerin hızlı açmasını sağlayan tüyo Bahar geldi ancak açmayan çiçekler var! Çiçeklerin hızlı açmasını sağlayan tüyo
Devlet Tiyatroları, 27 Mart'ta perdelerini ücretsiz açacak Devlet Tiyatroları, 27 Mart'ta perdelerini ücretsiz açacak
Kanal D'den beklenmedik hamle... Apar topar değiştirilmesine karar verildi Kanal D'den beklenmedik hamle... Apar topar değiştirilmesine karar verildi
Kadın müzisyenlerin temsil sorununa dikkat çekmek için kurulan platform, ödüle layık görüldü Kadın müzisyenlerin temsil sorununa dikkat çekmek için kurulan platform, ödüle layık görüldü
Netflix'ten, Mourinho belgesi yolda Netflix'ten, Mourinho belgesi yolda
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor? İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
MTA diri fay haritası yenilendi: İşte fay hattı geçen şehirler MTA diri fay haritası yenilendi
İslam Memiş dolar için muhtemel iki senaryoyu açıkladı İslam Memiş dolar için muhtemel iki senaryoyu açıkladı
Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır? Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır?
İmamoğlu'na seçim öncesi kumpaslar zinciri: Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler Bozuk merdiven ile otobüs, kara para aklama yalanı ve mezar incelemeler