Ekrem İmamoğlu, Kemal Sunal müzesini açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Sunal Müzesi'nin açılışına katıldı.

Müzeyi, Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile birlikte gezen İmamoğlu'na televizyoncu-yazar Sunay Akın da eşlik etti.

Gençliğinde kaleci olduğu bilinen İmamoğlu, Kemal Sunal'ın mumya heykelinin yanında kaleye geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Göztepe Parkı'nda yapılan Kemal Sunal Müzesi, merhum oyuncunun kişisel eşyalarından, film kostümlerine kadar birçok öğeyi içinde barındırıyor.