Netflix'ten, Mourinho belgesi yolda

Londra'da gerçekleştirilen "Next on Netflix UK" etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, Netflix, sporun farklı dallarına odaklanan yapımlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Netflix Kurgu Dışı Spor İçeriklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gabe Spitzer, spor odaklı içerik seçkisine eklenecek yeni yapımları duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu yapımlar; spor dünyasında tarih yazan isimleri, efsanevi ligleri, maçları, yarışları ve unutulmayan anları üyelerimize ulaştırma tutkumuzu yansıtıyor. Başarılı sporcuların ve kurumların, hikayelerini en özgün şekilde anlatmamız için bize güvenmeye devam etmesi, bizi ayrıca gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Futbol dünyasının efsanevi isimlerinden José Mourinho'nun hikayesi, bir belgesel ile Netflix üyeleriyle buluşacak.

İsmi henüz kesinleşmeyen belgesel, Portekizli teknik adamın Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Tottenham Hotspur ve Roma gibi takımlardaki kariyerine ve bu kariyeri şekillendiren iniş-çıkışlara odaklanacak.

Şirket, teniste genç yıldız Carlos Alcaraz’ın etkileyici hikayesini de üyeleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İsmi henüz kesinleşmeyen belgesel, Alcaraz'ın yaşamına ve sıralamalardaki hızlı yükselişine odaklanacak. Şirket ayrıca önceki sezonlarıyla üyelerine sunduğu "Ragbi: Altı Ulus Şampiyonası" ve "The Final: Attack on Wembley" yapımlarının yeni sezonlarını da duyurdu.

Kaynak: AA