Film iddiaları ile gündeme gelmişti: Haluk Levent'ten açıklama
Şarkıcı Haluk Levent, hayatının film olacağı iddiasının ardından bir açıklama yaptı.
Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent’in hayatının film olacağı iddia edildi. Levent, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit.”
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