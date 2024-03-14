Film iddiaları ile gündeme gelmişti: Haluk Levent'ten açıklama

Şarkıcı Haluk Levent, hayatının film olacağı iddiasının ardından bir açıklama yaptı.

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Film iddiaları ile gündeme gelmişti: Haluk Levent'ten açıklama

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent’in hayatının film olacağı iddia edildi. Levent, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM ‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit.”

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