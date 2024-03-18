GERÇEK GÜNDEM- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ'ce düzenlenen "Bilinmeyen Yönleriyle Çanakkale Deniz Savaşları Sergisi" Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde bugün İzmir'de açıldı.

Ali Rıza İşipek'in yapımcılığını ve küratörlüğünü yaptığı oldukça zengin içerikli sergide Çanakkale Deniz Savaşlarına ilişkin gemi resimleri, ipek üzerine hatıra baskılar, haritalar, propaganda afişleri ve kitaplar ile flamalar yer alıyor. Sergide bir de ekranda görüntüler akan köşe yer alıyor.

Kemeraltı Milli Egemenlik Evi'ndeki Çetin Emeç Sergi Salonu'nda açılan sergi 31 Mart'a kadar gezilebilecek.