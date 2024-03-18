Zeynep Bastık, Türkiye adına bir ilki başardı!

Cover yaptığı şarkılarla ünlenen ses sanatçısı Zeynep Bastık, bir ilke imza attı.

Bastık, Spotify Global 50’ye 45. sıradan giriş yaptı.

Mabel Matiz’in ‘Lan’ şarkısını 8 Mart’ta piyasaya süren Bastık, Spotify’da günlük 2.5 milyon kez dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkıyı söylemiş oldu.

Ayrıca, Spotify’da ilk kez bir kadın şarkıcı ve Türkiye’nin en çok dinlenen şarkıcısı olmuş oldu.

Türkçe şarkılar ilgili listede daha önce yalnızca 65’e kadar yükselmişti.

Listede üst sıraları zorlayan diğer şarkılar şöyleydi:

Arasan da… Uzi (65)

Bilmem mi… Sefo (75)

Antidepresan… Mabel Matiz & Mert Demir (87)

Kaynak: Gerçek Gündem