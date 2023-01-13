Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı!

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının cenaze namazına siyaset ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı!

Türk Halk Müziğinin sanatçısı Burhan Çaçan dün Florya’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çaçan için bugün öğle namazına müteakip Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına sevenlerinin yanı sıra; TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve daha pek çok siyasetçi ile sanat camiasından Nuri Alço, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan gibi birçok isim katıldı.

"ÇOK ERKEN YAŞTA GİTTİ"

Burhan Çaçan’la çok eski dost olduklarını söyleyen Selami Şahin; "Çok eski dostum, birlikte çok anılarımız var. Çok erken yaşta gitti. Biz çok buluşuyorduk, birlikte geziyorduk, yemek yiyorduk. Benden beste okudu, onunla anılarımız çok var. Kalbi yüreği güzel insan. Allah rahmet eylesin" dedi.

"SON DURAKTA BULUŞMAK GERÇEKTEN ÇOK ACI"

Burhan Çaçan’la iyi kötü günde birçok anısının olduğunu söyleyen Ahmet Selçuk İlkan; "Çok anılarımız var. Yıllar yılı Unkapanı’nda hep birlikteydik. Albüm yaparken, şarkılarını hazırlarken saatler boyu birlikte olduğumuz anılarımız çoktu. Acılı, kederli, neşeli günlerinde hep birlikte olmuşuzdur. Ama böyle bir son durakta buluşmak gerçekten çok acı. Ailesine sabır ve metanet diliyorum. O aslında şarkılarıyla hep içimizde yaşayacak, çok erken kaybettik hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Burhan Çaçan, kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaynak: İHA

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