Nejat İşler başrollü İyi Adamın 10 Günü, 10 Şubat'ta yayına giriyor

Nejat İşler ve Uluç Bayraktar’ı Netflix’te ilk kez buluşturan yapımın oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi başarılı isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosu kadar heyecan ve gerilimi yüksek hikâyesiyle de dikkat çeken İyi Adamın 10 Günü, 10 Şubat’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te.

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ HAKKINDA

Hayatınız boyunca kimseye zarar vermediyseniz gerçekten iyi bir insan olduğunuzu söyleyebilir misiniz?

Sadık (Nejat İşler), kötülüklerle dolu bir dünyada iyi bir adam olmak için çabalamaktadır. Şimdi bu sıra dışı özel dedektif, zorlu bir vakayı çözmeli ve bu süreçte yolunun kesiştiği dört kadına yardım etmelidir. Çetrefilli bir kayıp vakasına bulaşınca iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır ve Sadık iyi bir insan olmanın anlamını sorgulamaya başlar.

Mehmet Eroğlu imzalı roman üçlemesinden uyarlanan bu gerilim filmi; mafya adamları, insan kaçakçıları ve sadist katillerin dünyasına adım atan bir özel dedektifi konu alıyor.