Devlet Tiyatroları, yedi oyunla Anadolu turnesine çıkıyor

DT'den yapılan açıklamaya göre, turne kapsamında, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bartın, Zonguldak, Edirne, Tekirdağ, Mardin, Samsun, Nevşehir, Kayseri ve Sinop'un yanı sıra Edirne'nin Keşan ve Sinop'un Boyabat ilçelerinde 7 oyun 28 temsille sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu 18 Ocak'ta Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu ve 20-21 Ocak'ta Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi’nde sergileyecek.

"Hayal Dükkanı" adlı çocuk oyunu, 18 Ocak'ta Bartın Kültür Merkezi Sahnesi ve 20-21 Ocak'ta Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

"Vatan Yahut Namık Kemal" adlı oyun, 17-18 ve 19 Ocak'ta Edirne Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 20 Ocak'ta Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu ve 22 Ocak'ta Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Sahnesi’nde sergilenecek.

"Bizim Yunus" adlı oyun, 17-18 Ocak'ta Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Sahnesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu, "Eyvah Yine Karıştı" adlı oyunla, 17-18 Ocak'ta Samsun Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde seyircilerin karşısına çıkacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" adlı oyunu, 17 Ocak'ta Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu ve 19-20-21 Ocak tarihlerinde Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu 17 Ocak'ta Boyabat Kültür Merkezi Sahnesi ve 18-19 Ocak'ta Sinop Kültür Merkezi Sahnesi ve 21 Ocak'ta Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Sahnesi’nde sergileyecek.​​​​​​​