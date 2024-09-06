Bugün 11 Yeni Film Vizyona Giriyor

Sinemalarda bugün korkudan aksiyona, komediden romantiğe birçok türde 11 yeni film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Beterböcek Beterböcek

Film, Deetz ailesinin Beterböcek'in olduğu eve geri dönmesiyle yaşadıklarını anlatıyor. Deetz ailesinin üç nesli, beklenmedik bir trajedinin ardından Winter River'daki evlerine döner. Beterböcek ise hala Lydia’nın peşindedir. Astrid, tavan arasındaki gizemli kasaba maketini keşfeder ve Öbür Dünya'ya açılan kapı yanlışlıkla açılır. Bu durum Lydia'nın hayatının alt üst olmasına neden olur.

Tür: Komedi, Fantastik, Korku

Yönetmen Tim Burton

Oyuncular: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega

Hellboy: The Crooked Man

Film, 1950’lerin kırsal Appalachia'sında mahsur kalan Hellboy ve çaylak bir ajanın yaşadıklarını konu ediyor. Hellboy, 1950'lerde Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'nun yeni ajanı Bobbie Jo Song ile birlikte Appalachian Dağları'nda mahsur kalır. İkili orada, Hellboy'un geçmişiyle sorunlu bir bağlantısı olan yerel bir şeytan olan Crooked Man'in yönettiği ve cadıların musallat olduğu küçük bir topluluğu keşfeder. Bahsedilen kişi, 18. yüzyılda işlediği suçlardan dolayı asılan, ancak bölgenin yerleşik Şeytanı olarak Cehennemden dönen cimri ve savaş vurguncusu Jeremiah Witkins'tir.

Tür: Aksiyon, Fantastik, Korku

Yönetmen Brian Taylor

Oyuncular: Jack Kesy, Jefferson White, Adeline Rudolph

Cambaz

Filmde, bir türlü yakalanamayan ve gizemli yöntemlerle birçok insanın ölümünden sorumlu bir seri katili yakalamaya çalışan FBI ajanı Lee Harker'ın soruşturma sürecini anlatıyor

Tür:Korku, Gerilim

Yönetmen Oz Perkins

Oyuncular: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood

Gecenin Nakaratı

Sokak müzisyeni Bora, İstanbul’un farklı bir yerlerinde her akşam gitar çalarak para kazanmaya çalışır. Bora’nın bir akşam eve dönerken yolu Ilgaz ile kesişir. Ilgaz, kendisinden yaşça büyük kocası Teoman’a boşanma davası açar. Ancak yer altı dünyasından olan Teoman, Ilgaz’dan ayrılmak istemiyordur.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Jale Atabey

Oyuncular: Buğra Gülsoy, Duygu Mercan, Aslı Bekiroğlu

Bogey ve Prenses: Gizemli Macera

Prenses Barbara, krallığı ele geçiren Bundy’nin kendisiyle evlenmek istemesi üzerine krallıktan kaçar. Ormana kaçan Barbara’nın başına kötü olaylar geldikten sorna Orman’ın huysuz kahramanı Bogey ve tavşan arkadaşı Bunny, Barbara’nın yardımına yetişir. Böylece üçlü, yeni bir maceraya atılır.

Tür: Macera, Animasyon, Aile, Fantastik

Yönetmen Maksim Volkov, Viktor Glukhushin

Oyuncular: Lyubov Aksyonova, Aleksey Chumakov, Alena Doletskaya

8x8

Film, tatil için kiraladıkları evde beklenmedik durumla karşılaşan çiftin hikayesini anlatıyor. Tatil için bir ev kiralayan çift, evde intihar girişiminde bulunan bir adamla karşılaşır. Çift, bir gün boyunca kendilerini gittikçe tuhaflaşan bir dizi olayın içinde bulur.

Tür: Gerilim

Yönetmen Kıvanç Sezer

Oyuncular: Alican Yücesoy, Ece Yüksel, Halil İbrahim Babür

İllegal Aşk

Film, aşık olduğu kadının iyi yerlere gelmesi için çabalayan bir adamın kendisini istemeden içerisinde bulduğu illegal olayları anlatıyor.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen Buğra Kekik

Oyuncular: Burak Sarımola, Emre Gül, Mami Emen

Her Renkte Aşk

Sinem, Ayça ve Ezgi, boyacılık yapan üç kız kardeştir. Kardeşlerin tek istekleri, hayallerindeki atölyeyi açmaktır. Ünlü iş insanı Tarık, ürettikleri ürünlerin lansmanı olacağı zamanda, lansman alanındaki dökük sıva ve boyaları son anda fark eder. Tarık'ın ortağı Hakan'ın aklına nalbur Kemal'den yardım istemek gelir. Kemal, işlerinde çok iyi olan Sinem, Ayça ve Ezgi kardeşleri yönlendirir. Tarık, karşısında kadınları görünce şaşırır. İlk karşılaşma iki taraf için iyi olmasa da sonrasında Tarık ve Sinem arasında aşka dönüşür.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen Alp Can Yolyapan

Oyuncular: Selçuk Kılıç, Özlem Gezgin, Cahit Kayaoğlu

Iska

Film, Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Fevzi Tuncay'ın, Galatasaray karşısında topu ıskalaması sonrasında değişen hayatını anlatıyor.

Tür: Belgesel

Yönetmen: Mert Erez

İkizler Takımı

Hayali bir dünyanın kalbinde 13 yaşındaki Zak, ortadan kaybolan ikiz kardeşi Kyle'ı aramak için yola çıkar. Zak’a bu macera dolu yolculukta henüz süper güçlerini nasıl kontrol edeceğini bilmediği büyülü yeşim taşıyla donatılmış büyükannesi NaïNaï ve dünyanın fantastik yaratıklarıyla iletişim kurabilen kanun kaçağı Indiana da eşlik eder.

Tür: Aksiyon, Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen Philippe Duchêne, Jean-Baptiste Cuvelier

Oyuncular: Manu Payet, Clara Luciani, Jérôme Niel

Ucube: Son Efsun

Melek ve Ufuk çifti, büyücülerin yaşadığı efsunlu köye gider. Ruhlar tarafından ele geçirilen köyde Melek ve Ufuk, yaşadıkları paranormal olaylar ile geçmişleri ile yüzleşirler.

Tür: Korku

Yönetmen Raziye Sultan

Oyuncular: Özge Soyal, Zehra Fatma Kızıl, Deniz Erinç

Kaynak: ANKA