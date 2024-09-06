Bugün 11 Yeni Film Vizyona Giriyor
Sinemalarda bugün 11 yeni film vizyona giriyor. İşte korkudan romantiğe, gerilimden aile filmlerine kadar bugün vizyona giren filmler...
Sinemalarda bugün korkudan aksiyona, komediden romantiğe birçok türde 11 yeni film vizyona girecek.
İşte o filmler:
Beterböcek Beterböcek
Film, Deetz ailesinin Beterböcek'in olduğu eve geri dönmesiyle yaşadıklarını anlatıyor. Deetz ailesinin üç nesli, beklenmedik bir trajedinin ardından Winter River'daki evlerine döner. Beterböcek ise hala Lydia’nın peşindedir. Astrid, tavan arasındaki gizemli kasaba maketini keşfeder ve Öbür Dünya'ya açılan kapı yanlışlıkla açılır. Bu durum Lydia'nın hayatının alt üst olmasına neden olur.
Tür: Komedi, Fantastik, Korku
Yönetmen Tim Burton
Oyuncular: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega
Hellboy: The Crooked Man
Film, 1950’lerin kırsal Appalachia'sında mahsur kalan Hellboy ve çaylak bir ajanın yaşadıklarını konu ediyor. Hellboy, 1950'lerde Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'nun yeni ajanı Bobbie Jo Song ile birlikte Appalachian Dağları'nda mahsur kalır. İkili orada, Hellboy'un geçmişiyle sorunlu bir bağlantısı olan yerel bir şeytan olan Crooked Man'in yönettiği ve cadıların musallat olduğu küçük bir topluluğu keşfeder. Bahsedilen kişi, 18. yüzyılda işlediği suçlardan dolayı asılan, ancak bölgenin yerleşik Şeytanı olarak Cehennemden dönen cimri ve savaş vurguncusu Jeremiah Witkins'tir.
Tür: Aksiyon, Fantastik, Korku
Yönetmen Brian Taylor
Oyuncular: Jack Kesy, Jefferson White, Adeline Rudolph
Cambaz
Filmde, bir türlü yakalanamayan ve gizemli yöntemlerle birçok insanın ölümünden sorumlu bir seri katili yakalamaya çalışan FBI ajanı Lee Harker'ın soruşturma sürecini anlatıyor
Tür:Korku, Gerilim
Yönetmen Oz Perkins
Oyuncular: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood
Gecenin Nakaratı
Sokak müzisyeni Bora, İstanbul’un farklı bir yerlerinde her akşam gitar çalarak para kazanmaya çalışır. Bora’nın bir akşam eve dönerken yolu Ilgaz ile kesişir. Ilgaz, kendisinden yaşça büyük kocası Teoman’a boşanma davası açar. Ancak yer altı dünyasından olan Teoman, Ilgaz’dan ayrılmak istemiyordur.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Jale Atabey
Oyuncular: Buğra Gülsoy, Duygu Mercan, Aslı Bekiroğlu
Bogey ve Prenses: Gizemli Macera
Prenses Barbara, krallığı ele geçiren Bundy’nin kendisiyle evlenmek istemesi üzerine krallıktan kaçar. Ormana kaçan Barbara’nın başına kötü olaylar geldikten sorna Orman’ın huysuz kahramanı Bogey ve tavşan arkadaşı Bunny, Barbara’nın yardımına yetişir. Böylece üçlü, yeni bir maceraya atılır.
Tür: Macera, Animasyon, Aile, Fantastik
Yönetmen Maksim Volkov, Viktor Glukhushin
Oyuncular: Lyubov Aksyonova, Aleksey Chumakov, Alena Doletskaya
8x8
Film, tatil için kiraladıkları evde beklenmedik durumla karşılaşan çiftin hikayesini anlatıyor. Tatil için bir ev kiralayan çift, evde intihar girişiminde bulunan bir adamla karşılaşır. Çift, bir gün boyunca kendilerini gittikçe tuhaflaşan bir dizi olayın içinde bulur.
Tür: Gerilim
Yönetmen Kıvanç Sezer
Oyuncular: Alican Yücesoy, Ece Yüksel, Halil İbrahim Babür
İllegal Aşk
Film, aşık olduğu kadının iyi yerlere gelmesi için çabalayan bir adamın kendisini istemeden içerisinde bulduğu illegal olayları anlatıyor.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen Buğra Kekik
Oyuncular: Burak Sarımola, Emre Gül, Mami Emen
Her Renkte Aşk
Sinem, Ayça ve Ezgi, boyacılık yapan üç kız kardeştir. Kardeşlerin tek istekleri, hayallerindeki atölyeyi açmaktır. Ünlü iş insanı Tarık, ürettikleri ürünlerin lansmanı olacağı zamanda, lansman alanındaki dökük sıva ve boyaları son anda fark eder. Tarık'ın ortağı Hakan'ın aklına nalbur Kemal'den yardım istemek gelir. Kemal, işlerinde çok iyi olan Sinem, Ayça ve Ezgi kardeşleri yönlendirir. Tarık, karşısında kadınları görünce şaşırır. İlk karşılaşma iki taraf için iyi olmasa da sonrasında Tarık ve Sinem arasında aşka dönüşür.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen Alp Can Yolyapan
Oyuncular: Selçuk Kılıç, Özlem Gezgin, Cahit Kayaoğlu
Iska
Film, Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Fevzi Tuncay'ın, Galatasaray karşısında topu ıskalaması sonrasında değişen hayatını anlatıyor.
Tür: Belgesel
Yönetmen: Mert Erez
İkizler Takımı
Hayali bir dünyanın kalbinde 13 yaşındaki Zak, ortadan kaybolan ikiz kardeşi Kyle'ı aramak için yola çıkar. Zak’a bu macera dolu yolculukta henüz süper güçlerini nasıl kontrol edeceğini bilmediği büyülü yeşim taşıyla donatılmış büyükannesi NaïNaï ve dünyanın fantastik yaratıklarıyla iletişim kurabilen kanun kaçağı Indiana da eşlik eder.
Tür: Aksiyon, Macera, Animasyon, Aile
Yönetmen Philippe Duchêne, Jean-Baptiste Cuvelier
Oyuncular: Manu Payet, Clara Luciani, Jérôme Niel
Ucube: Son Efsun
Melek ve Ufuk çifti, büyücülerin yaşadığı efsunlu köye gider. Ruhlar tarafından ele geçirilen köyde Melek ve Ufuk, yaşadıkları paranormal olaylar ile geçmişleri ile yüzleşirler.
Tür: Korku
Yönetmen Raziye Sultan
Oyuncular: Özge Soyal, Zehra Fatma Kızıl, Deniz Erinç
Kaynak: ANKA