Bodrum'da Katya Apekisheva Rüzgarı

Rus asıllı piyanist Katya Apekisheva, 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

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Bodrum'da Katya Apekisheva Rüzgarı
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Gümüşlük Mahallesi'ndeki 25 asırlık tarihi taş ocağında sahneye çıkan piyanist, izleyicinin büyük beğenisini topladı.

Simon Rattle, David Shallon, Jan Latham-Koenig ve Alexander Lazarev gibi ünlü şeflerle de çalışan Apekisheva, performansıyla uzun süre ayakta alkışlandı.

Moskova doğumlu, Leeds Uluslararası Piyano Yarışması ödülü sahibi piyanist Apekisheva'nın daha önce Londra Filarmoni, Halle, Moskova Filarmoni, Kudüs Senfoni, İngiliz Oda ve Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla da sahne aldığı belirtildi.

Festival, dünyaca ünlü sanatçıların konserleriyle 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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