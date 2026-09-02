Anyma’nın İstanbul Konseri İptal Edildi: Tartışmalı Görseller Gündem Olmuştu

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'Anyma' adıyla tanınan elektronik müzik prodüktörü Matteo Milleri’nin İstanbul’da hayranlarıyla buluşması için hazırlanan organizasyon, son günlerde sahne tasarımı ve kullanılan görseller üzerinden başlayan tartışmaların ardından iptal edildi.

Etkinlikle ilgili tartışmaların merkezinde Anyma’nın konserlerinde kullandığı görsel şovlar yer aldı. Sanatçının sahne performanslarında ekrana yansıtılan bazı sembol ve görüntüler, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından satanist ritüellerle ilişkilendirildi. Bu paylaşımların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte 12 Eylül’de İstanbul’da yapılması planlanan etkinliğe yönelik tepkiler de arttı.

SOSYAL MEDYADA İPTAL ÇAĞRILARI YÜKSELDİ

Görsellere ilişkin tartışmaların büyümesinin ardından sosyal medya platformlarında konserin iptal edilmesi yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Etkinliğe yönelik kamuoyu tepkisinin artmasıyla konu yetkili makamların da gündemine taşındı.

Tartışmaların ardından İstanbul Valiliği tarafından Anyma’nın Ataköy’de gerçekleştirmesi planlanan etkinliğe ilişkin karar alındı. Valiliğin kararıyla 12 Eylül tarihli organizasyonun düzenlenmesine izin verilmedi ve etkinlik iptal edildi.