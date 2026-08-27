Of Tarihinde Bir İlk: Piyano, Bağlama ve Kemençe Aynı Sahnede Buluştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz'in köklü kültür merkezlerinden Trabzon’un Of ilçesi, sanat adına son yılların en sıra dışı ve görkemli gecelerinden birine ev sahipliği yaptı. Batı ve Doğu enstrümanlarının muazzam sentezini kulaklara taşıyan konser, Of’un kültür ve sanat hafızasında tarihi bir ilk olarak kayıtlara geçti.

OF SPOR SALONU’NDA SANAT RÜZGARI

Of Spor Salonu’ndaki konseri çok sayıda dinleyici takip etti. Of Folklor Derneği tarafından düzenlenen programda, farklı müzik kültürlerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan özgün performans büyük ilgi gördü.

PİYANO, BAĞLAMA VE KEMENÇENİN MUHTEŞEM UYUMU

Konserde piyanist ve besteci Olcay Saral sahne alırken, sanatçıya konuk müzisyenler Semih Saral bağlamasıyla, İrfan Seyhan ise kemençesiyle eşlik etti. Batı müziğinin önemli enstrümanlarından piyano ile Anadolu müziğinin köklü çalgıları bağlama ve kemençenin aynı sahnede buluşması, geceye ayrı bir anlam kattı.

Piyanonun melodik ve modern tınıları, bağlamanın Anadolu’dan taşıdığı ezgiler ve kemençenin Karadeniz’e özgü güçlü sesiyle birleşti. Ortaya çıkan müzikal uyum, izleyicilere farklı müzik geleneklerinin birbirini nasıl tamamlayabileceğini gösteren özel bir deneyim sundu.

İLÇENİN KÜLTÜR HAYATINA YENİ BİR SOLUK

Of’ta ilk kez bu kapsamda gerçekleştirilen konser, ilçenin kültür ve sanat hayatı açısından da dikkati çeken etkinliklerden biri oldu. Konsere yoğun katılım gösteren sanatseverler, konser boyunca müzik dolu keyifli saatler yaşadı.

Kaynak: ANKA