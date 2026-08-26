Korku Sinemasının Efsane Yüzü Tim Curry Hayatını Kaybetti

'The Rocky Horror Picture Show'daki Dr. Frank-N-Furter ve Stephen King uyarlaması 'It'teki Pennywise karakterleriyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Tim Curry, hayatını kaybetti.

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Korku Sinemasının Efsane Yüzü Tim Curry Hayatını Kaybetti
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Sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden bazılarına hayat veren İngiliz oyuncu Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti. 'The Rocky Horror Picture Show'daki Dr. Frank-N-Furter ve Stephen King'in 'It' eserinin 1990 tarihli televizyon uyarlamasındaki Pennywise performansıyla dünya çapında tanınan Curry'nin, Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Haberi ilk olarak TMZ duyurdu.

TİM CURRY KİMDİR?

19 Nisan 1946'da İngiltere'nin Cheshire bölgesinde doğan Timothy James Curry, oyunculuk kariyerine 1968'de Londra'daki 'Hair' müzikaliyle başladı. Kariyerindeki asıl kırılma ise Richard O'Brien'ın yazdığı 'The Rocky Horror Show' ile geldi.

Curry, 1973'te Londra'da sahnelenmeye başlayan müzikalde Dr. Frank-N-Furter karakterini canlandırdı. Rolü daha sonra Los Angeles ve Broadway sahnelerine taşıdı.

Korku Sinemasının Efsane Yüzü Tim Curry Hayatını Kaybetti - Resim : 1

1975'te müzikalin sinema uyarlaması olan 'The Rocky Horror Picture Show'da da aynı karakteri oynayan Curry, filmle uluslararası üne kavuştu. Yapım zamanla kült statüsüne ulaşırken Frank-N-Furter, Curry'nin kariyerinin simge karakterlerinden biri haline geldi.

BİR NESLİ KORKUTAN PENNYWİSE

Curry'nin kariyerindeki ikinci büyük dönüm noktası ise Stephen King'in 'It' eserinin 1990 tarihli televizyon uyarlaması oldu. Oyuncu, yapımda çocukları korkutan palyaço Pennywise'ı canlandırdı.

Kırmızı saçları, beyaz makyajı ve ürkütücü oyunculuğuyla Curry'nin Pennywise performansı, karakterin popüler kültürdeki en tanınan yorumlarından biri haline geldi. Curry'nin Pennywise'ı, karakterin daha sonraki uyarlamalarından yıllar önce izleyicilerin hafızasına yerleşti.

Korku Sinemasının Efsane Yüzü Tim Curry Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Tim Curry'nin kariyeri yalnızca korku filmleriyle sınırlı değildi. 1982 yapımı 'Annie'de Rooster Hannigan'ı, 1985 tarihli 'Clue'da Wadsworth'ü ve aynı yıl Ridley Scott'ın 'Legend' filminde Darkness karakterini canlandırdı.

1990'da 'The Hunt for Red October'da Sean Connery ile aynı kadroyu paylaşan Curry, 1992'de 'Home Alone 2: Lost in New York' filminde otel görevlisi olarak izleyici karşısına çıktı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde 'Muppet Treasure Island', 'The Three Musketeers', 'Congo' ve 'Scary Movie 2' gibi yapımlarda da rol aldı.

Aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısı olan Curry, televizyon ve animasyon projelerinde de çok sayıda karaktere ses verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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