Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: İşte geceye damga vuran yapımlar

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ile sinema dünyasının en iyilerinin onurlandırıldığı Altın Küre Ödülleri'ne geçen yazın fenomeni 'Barbenheimer' damga vurdu. Oppenheimer, Drama Dalında En İyi Sinema Filmi seçilirken; Barbie de En İyi Sinematik Başarı ödülünü aldı.

Televizyon dalındaki ödülleri ise Succession, The Bear ve Beef gibi yılın ünlü dizileri süpürdü.

81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini, Los Angeles'taki Beverly Hills Hilton Otel'de sahiplerini buldu.

TSİ sabah saatlerinde sona eren ve yaklaşık 3 saat süren ödül töreni, HLFA'nın dağılıp satılması ve 76 ülkeyi temsile eden 300 yabancı üyeden oluşacak şekilde reforme edilmesinin ardından düzenlenen ilki oldu.

Ödül törenini son dakikada seçilen Filipinli-Amerikalı komedyen Jo Koy sundu. Koy, söz verdiği üzere tartışmalı söylemlerden kaçınarak siyasi konulara değinmedi ve daha çok adaylarla ilgili şakalar yapmayı tercih etti. Koy, yakında tekrar baba olacak olan Robert de Niro'ya "Onu nasıl hamile bıraktın? CGI ile mi?" diye sordu; Oppenheimer'ın "bir saat daha uzun olması gerektiğini" ifade etti ve Barbie'nin en önemli anının "Barbie'nin kusursuz güzellikten kötü kokan nefes, selülit ve düz ayağa geçmesi olduğunu, bunu casting direktörlerinin kısaca 'metod oyuncusu' olarak nitelediğini" söyledi.

9 adaylıkla gecenin en çok ödüle aday gösterilen filmi olan Barbie, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo yarışlarını kaybetse de filme 'What Was I Made For?' şarkısını Billie Eilish ve kardeşi Finneas, ödüle layık görüldü.

Yorgos Lanthimos'un Zavallılar'ı (Poor Things) sürpriz yaparak Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu. Filmin başrolündeki Emma Stone da Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı, 5 ödül ile gecenin en çok kazananı oldu. Nolan, En İyi Yönetmen; Cillian Murphy, Drama Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu; Robert Downey Jr., Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi. Ludwig Goransson'un eserleri ise En İyi Özgün Film Müziği Ödülü'nü aldı.

Cillian Murphy ve Robert Downey Jr.

Drama dalında Oppenheimer'ın ana rakibi olan Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon), Lily Gladstone'un Drama Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu seçilmesiyle geceyi tek ödülle kapadı.

Televizyon tarafında ise gecenin en çok ödül kazananı Succession oldu. Dizideki amansız haleflik yarışını kazanan Tom Wambsgans karakterini canlandıran Matthew Macfadyen, zaferlerini sürdürdü ve Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi. Dizinin yıldızlarından Sarah Snook ve Kieran Culkin ise Drama Dizilerinde En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödüllerini eve götürdü. En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü de Succession alırken, komedi dalında ödül The Bear'a gitti. The Bear'ın başrolündeki Jeremy Allen White ve Ayo Edebiri de en iyi komedi oyuncuları seçildi.