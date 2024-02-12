Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filmin vizyon tarihi belli oldu

Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler'in başrollerinde yer aldığı, Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "Ahmet'in Türküsü" adlı film, 1 Mart'ta sinemalarda olacak.

VATAN HASRETİ VE YAŞADIĞI ACILAR

1 Mart'ta vizyona girecek olan filmde Celil Nalçakan, Ahmet Kaya'yı canlandırıyor. Ahmet Kaya'nın hayatının dönüm noktalarını seyirciyle buluşturacak olan yapımda, Ahmet Kaya'yı hedef alanlar, Paris'teki yaşamı, vatan hasreti ve yaşadığı diğer acılar gibi konular ele alınacak. Kudret Sabancı'nın yönettiği "Ahmet'in Türküsü"nün yapımını Erbay Medya üstlenirken, Engin Elgün ve Savaş Korkmaz tarafından kaleme alınan film, Ahmet Kaya'nın müzik kariyerinin yanı sıra toplum üzerindeki etkisini ve eserlerini de mercek altına alıyor.

GÜLTEN KAYA DAVA AÇMIŞTI

Sanatçı Ahmet Kaya'nın mirasçıları olan GAM Müzik ve eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, bir süre önce Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsünü ele alan bir filme karşı yasal işlem başlatmışlardı. Bu dava, filmin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata'ya karşı açılmıştı. Kaya Hayaloğlu tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Kaya'nın hayatını ya da eserlerini konu alan herhangi bir projeye onay verilmeyeceği ifade edilmişti.