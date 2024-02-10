Camiye çevrilen Ayasofya için Bilim Kurulu toplandı

Ayafosya Cami için Bilim Kurulu toplandı. Toplantı Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ayasofya Cami’nin proje ve uygulamalarına yönelik Bilim Kurulu toplandı. Toplantı’da Ayasofya Cami’nde devam eden restorasyon çalışmaları ve ziyaretçi güzergâhında yapılan geçici uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilim Kurulu Toplantısı’na; UNESCO Büyükelçisi Prof. Dr. Gülnur AYBET, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah ÇELEBİ, UTMK İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nevra ERTÜRK, UTMK İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE, İstanbul Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Dr. Samet BORNOVALI, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanı E. Gökhan BOZKURTLAR ile İstanbul Alan Başkanı Mustafa TURAL katıldı."

Camiye çevrilen 1500 yıllık tarihi yapıya geçtiğimiz günlerde turist girişi için metal kepenk takılmıştı. Tarihi yapının dokusuna uymayan kepenk çok eleştirilmişti.