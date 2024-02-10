Camiye çevrilen Ayasofya için Bilim Kurulu toplandı

Ayasofya Camii'nde yapılacak proje ve uygulamalar için Bilim Kurulu toplandı.

Camiye çevrilen Ayasofya için Bilim Kurulu toplandı

Ayafosya Cami için Bilim Kurulu toplandı. Toplantı Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ayasofya Cami’nin proje ve uygulamalarına yönelik Bilim Kurulu toplandı. Toplantı’da Ayasofya Cami’nde devam eden restorasyon çalışmaları ve ziyaretçi güzergâhında yapılan geçici uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilim Kurulu Toplantısı’na; UNESCO Büyükelçisi Prof. Dr. Gülnur AYBET, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah ÇELEBİ, UTMK İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nevra ERTÜRK, UTMK İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE, İstanbul Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Dr. Samet BORNOVALI, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanı E. Gökhan BOZKURTLAR ile İstanbul Alan Başkanı Mustafa TURAL katıldı."

Camiye çevrilen 1500 yıllık tarihi yapıya geçtiğimiz günlerde turist girişi için metal kepenk takılmıştı. Tarihi yapının dokusuna uymayan kepenk çok eleştirilmişti.

Etiketler
Ayasofya
Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu
Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler... Gıda ve barınma krizi büyüyor... Buğra Gökçe: Önceliği rant olanlar krizi büyütüyor Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler: Gıda ve barınma krizi büyüyor
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti! Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!
Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu? Hatay seçmeni Savaş'ı destekliyor mu?