Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler... Gıda ve barınma krizi büyüyor... Buğra Gökçe: Önceliği rant olanlar krizi büyütüyor

Şehir Plancısı Buğra Gökçe İstanbul'da azalan nüfusun ve Türkiye'de azalan nüfus artış hızının nedenlerini irdeledi. Gökçe, neler yapılabileceğine ilişkin de önerilerde bulundu. Gökçe, paylaşımında liyakat vurgusu yaparak, yabancılara konut satışının durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

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Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler... Gıda ve barınma krizi büyüyor... Buğra Gökçe: Önceliği rant olanlar krizi büyütüyor

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İstanbul’da azalan kayıtlı nüfus ve azalan Türkiye nüfus artış hızını irdeledi.

İstanbul’da kayıtlı nüfusun geçen yıla göre 252 bin 27 kişi azaldığına dikkat çeken Gökçe, İstanbul’un 39 ilçesinden 31’inde kayıtlı nüfusun azaldığını yazdı.

Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler... Gıda ve barınma krizi büyüyor... Buğra Gökçe: Önceliği rant olanlar krizi büyütüyor - Resim : 1

Gökçe, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük nüfus artış hızının da bu yıl kaydedildiğini hatırlatarak, artış oranının binde 1 olduğunu vurguladı.

Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler... Gıda ve barınma krizi büyüyor... Buğra Gökçe: Önceliği rant olanlar krizi büyütüyor - Resim : 2

Gökçe, İstanbul’da azalan nüfusu ve Türkiye’de nüfus artış hızının azalmasının nedenlerini şu 5 maddeyle anlattı:

1-Uygulanan ekonomi ve konut politikaları nedeniyle Türkiye derin bir gıda ve barınma krizi yaşıyor. Gıda ve konut fiyatlarındaki ölçüsüz artış insanların metropollerde yaşamasını zorlaştırıyor.

2-İstanbul'un merkez ilçelerinde yaşayanlar fiyatlar nedeniyle çevre ilçelere göç ederken, çevre ilçelerdekiler de Anadolu şehirlerine geri dönüyor.

3-Yabancılara konut satışı uygulaması tüm Türkiye'de konut fiyatlarında artışa neden oluyor. Barınma krizi yaygınlaşıyor. Yüksek enflasyon ile birlikte insanlar doğdukları yerde yaşayamaz hale geliyor.

4-Ücretlilerin, çalışanların, emeklilerin elde ettikleri gelirler enflasyon oranında yükselmiyor. Çalışanlar fakirleşiyor, alım gücü düşüyor. Tekrar tekrar uyarıyorum, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm metropollerde sokakta yaşayan evsizler dalgası bizi bekliyor.

5-Yaşanan deprem felaketi bölge şehirlerini derinden etkiledi. Bir çok vatandaşımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Bu göç dalgası da enflasyon üzerinde etkili. Barınma ve gıda maliyetleri arttı. Bu durum da zaten yapısal sorunlarla dolu olan tabloyu daha da kötü hale getirdi.

YEREL SEÇİMLERİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Gökçe, neler yapılması gerektiğini ise, 3 maddeyle şöyle anlattı:

1-Yerel yönetim seçimleri çok kritik. Deprem, iklim, konut, barınma krizi gibi kentlerimizi saran büyük sorunları üretenler veya önceliği bu sorunlar değil rant sistemi olanlar krizi hafifletemez, krizi büyütür ve derinleştirir.

2-Halk odaklı, liyakatli, ehliyetli kadrolar kent yönetimlerinde işbaşına gelmezse kentlerdeki rant sistemi devam eder, konut ve gıda krizi büyür.

3-Yabancılara konut satışının durdurulması için kentlerden başlayarak güçlü bir direnç örülemezse kriz büyümeye devam eder.

'TERCİHLERİMİZ HAYATIMIZI BELİRLER'

Gökçe paylaşımının sonunda ise, önümüzdeki yerel seçimlerin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Tercihlerimiz hayatımızı belirler. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor” dedi.

Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler... Gıda ve barınma krizi büyüyor... Buğra Gökçe: Önceliği rant olanlar krizi büyütüyor - Resim : 3

Nüfus artışındaki yavaşlamanın ardındaki gerçekler... Gıda ve barınma krizi büyüyor... Buğra Gökçe: Önceliği rant olanlar krizi büyütüyor - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

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