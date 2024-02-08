Zülfü Livaneli hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Zengin olmadık ama onurlu kaldık'

Sanatçı Zülfü Livaneli, dayanışma amacıyla sahneye çıkacağı DİSK konserinden para kazanacağına ilişkin iddialara tepki göstererek; isyan etti.

Zülfü Livaneli hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Zengin olmadık ama onurlu kaldık'

Usta sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından hakkında üretilen dedikodulara tepki gösterdi.

Dayanışma amacıyla ve heyecanıyla sahneye çıkacağı DİSK konserinden para kazanacağı iddialarına tepki gösterdi.

"Dayanışma amacıyla ve heyecanla vereceğimiz DİSK konserinden para kazanacağımıza ihtimal verecek kadar şaşırmışlar" diyen Livaneli, "Ve solun eski hastalığı olan, kendi değerlerini yeme hastalığına kaptırmışlar. Özel jetlerle, koruma ordularıyla gidip milyon dolara konser veren pop ya da arabesk artistleri gündemlerinde değil. Varsa yoksa sol. Solu yıprat da ne olursa olsun" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK SORUNLARI BOĞUŞMAMA RAĞMEN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Livaneli sözlerine şöyle devam etti:

"80 yaşıma merdiven dayadım. Hiç kimseye yansıtmadığım sağlık sorunlarıyla boğuşuyorum. Buna rağmen çalışmak zorundayım. 20’den fazla kitap, 400 civarı beste, 55 yıllık bir uğraş ve sonuç bu.

Aklıma hep eski günler geliyor. Tek kuruş almadan yaptığımız Ankara Hipodrom, Taksim kitle konserleri, yine hiç para almadan yaptığım Sürü gibi birçok film… yani dayanışma ruhu.

Öldürülen arkadaşlarımızı anma geceleri, Aziz Nesin gibi birçok dostumuzun yaş günü konserler, ÇYDD gibi kuruluşlara destek konserleri, tiyatrolarda kullanılan müziklerimizin telif teklifini reddetmemiz gibi sayamayacağım kadar çok dayanışma.

Pandemi döneminde çalışamayan müzisyenlere bağışlanan konser ücretleri, bunları aklınız akmıyor değil mi? Derdimiz hiçbir zaman para olmadı bizim. Ne teklifleri reddettik, duysanız inanamazsınız. Zengin olmadık ama onurlu kaldık."

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