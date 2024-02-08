İsrail saldırılarında bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

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İsrail saldırılarında bir gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki evini hedef alması neticesinde Filistin Televizyonunda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 124'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Abdulcevvad'ın ailesine ve Filistinli gazetecilere baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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