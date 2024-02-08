Yeniden Refah'ta Şanlıurfa adaylığı ortalığı karıştırdı: Partiden açıklama geldi... 'Erbakan beni kandırdı'

Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Bahçıvan, Yeniden Refah Partisi’nin kendisini adaylık konusunda kandırdığını iddia etti. Yeniden Refah Partisi cephesinden bu iddiaya yanıt geldi.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, 1994-2004 yılları arasında Şanlıurfa’da belediye başkanlığı yapan Ahmet Bahçıvan, sosyal medyadan yaptığı paylaımda Yeniden Refah Partisi’nden aday olacağını söylemişti. Bahçıvan daha sonra bu paylaşımını sildi ve Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan tarafından aldatıldığını öne sürdü.

Yaşananlar ve görüşmeler hakkında bilgilendirmede bulunan Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Erbakan ve Bahçıvan arasında bir görüşme olduğunu aktararak, "Bir araya gelmeleri aslında hiçbir zaman adaylıkla ilgili değildi. Sadece fikir alışverişiydi ve sadece bir araya gelme hasbihal etme idi. Biz hiç kimseye adayımızsın demedik ve o sırada da arayışlarımız devam ediyordu. Daha sonra Kasım başkanımızla ilgili bazı temaslar yaptık. O görüşmelere başladık. Kendisi bu defa 'ben aday adayım' diye yazdı. Aday adayı olabilir, sonuçta siyasi partilerde birden fazla aday adayı olabilir" diye konuştu.

Yetimoğlu, Bahçıvan’ın partiyi yıpratmak isteyen insanların dolduruşuna geldiğini söyleyerek, "Çok deneyimli bir siyasetçi olmasına rağmen ben adayım demeye başladı ve yazışmaları o şekilde yaptı sosyal medyadan" ifadelerini kullandı.

Yetimoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Beni aramaya başladılar, 'Ahmet başkanım bizden habersiz nedir bu durum', 'Ahmet başkan adaylık mı verdi?' Benim de bundan haberim yok. Bu defa oklar bana dönmeye başladı. Çünkü genel teşkilat, genel merkez dedi ki Ahmet Yetimoğlu mu verdi acaba bu yetkiyi. Genel merkezimizin resmi bir açıklaması olmadan, kimse 'Ben adayım' deme gibi bir lükse sahip değildir. Bizim için bir geçerliliği yoktur."

İLÇE BELEDİYESİ TEKLİF EDİLMİŞ

Bahçıvan’a Eyyübiye ilçe belediye başkanlık adaylığı teklif ettiklerini ancak Bahçıvan’ın kabul etmediğine dikkat çeken Yetimoğlu, "Ahmet Bahçıvan dışındaki aday adayları bizimle birlikte hareket etmeye devam ediyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Adaylık verilmediği takdirde ben bırakırım giderim diyerek yapılan davranış dava bilincine yakışmayan bir davranıştır" dedi.