Araç takla attı: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanarak bahçeye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Araç takla attı: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kaza, gece saatlerinde Akşehir ilçesi D-300 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir istikametinden Konya istikametine doğru giden Mehmet Fırtına (31) idaresindeki Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobil bir bahçeye devrilerek yan yattı.

Araçta bulunanlardan bazılar takla atan otomobilden dışarıya fırladı. Kazada araçta bulunan İmran Fırtına (66), Fatmanur Fırtına (24) ve 6 aylık bebek Egemen Fırtına hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Fırtına (31), Mehmet Ali Fırtına (60) ve Ali Eren Fırtına (6) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Ali Fırtına ve Ali Eren Fırtına’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Konya
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