Diyanet bu yılki fitre miktarını 130 TL olarak belirledi

Diyanet, bu yıl ramazan ayı için fitre miktarını 130 lira olarak belirledi.

Diyanet bu yılki fitre miktarını 130 TL olarak belirledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 130 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı ramazan ayı için 130 lira olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

Kaynak: AA

Etiketler
Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı
İstanbul'da 35 bin bina tek tek incelendi: İşte riskli bina sayısı İstanbul'da 35 bin bina tek tek incelendi: İşte riskli bina sayısı
Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz? İşte yapmanız gerekenler! Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz?
Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor... Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor...
Moda devi Hermes, İzmirli sahafın peşinde Moda devi Hermes, İzmirli sahafın peşinde
ÇOK OKUNANLAR
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!
Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı: Dev yapım, zirveyi kimseye bırakmadı Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı
Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...' Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...'