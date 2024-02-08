Mersin'de IŞİD operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'de IŞİD operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, IŞİD adına geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de yapılanma arayışında olan ve sözde IŞİD istihbarat biriminde görev aldıkları belirlenen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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