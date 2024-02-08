Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim kampanyasında kullanacağı şarkı belli oldu.

İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimleri için yapacağı kampanyada yeni şarkısıyla meydanlara çıkmaya hazırlanıyor.

'İstanbul'a hizmette tam yol ileri' sloganıyla yola çıkan İmamoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı yeni seçim şarkısının klibini Murat Ongun Twitter'dan paylaştı. Ongun paylaşımına "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız." notunu düştü.

Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu - Resim : 1

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