Gecenin Öteki Yüzü'nden acı haber: Füruzan sonsuzluğa gitti
Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Füruzan, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Türk edebiyatının önde gelen öykü yazarlarından Füruzan yaşamını yitirdi.
Şair Elif Sofya, 91 yaşında hayata gözlerini yuman Füruzan'ın ölüm haberini, "Füruzan sonsuzluğa gitti" diyerek duyurdu.
Füruzan sonsuzluğa gitti. pic.twitter.com/VcuPRsT1NZ— elif sofya (@elifsofya) February 11, 2024
Füruzan'ın bazı eserleri şöyle:
Öykü
Parasız Yatılı (1971, Bilgi)
Kuşatma (1972, Bilgi)
Benim Sinemalarım (1973, Bilgi)
Gecenin Öteki Yüzü (1982, Adam)
Gül Mevsimidir (1985, Can)
Yedi Öykü (1992, Gendaş)
Sevda Dolu Bir Yaz (1999, YKY)
Toplu Öyküler (2004, YKY)
Haraç (2008, Notos)
Yaz Geldi - Seçme Öyküler (2009, YKY)
Roman
Kırk Yedi'liler (1974, Bilgi)
Berlin'in Nar Çiçeği (1988, Can)
Kırk Yedi'liler 40 Yaşında (2014, YKY)
Kaynak: Gerçek Gündem
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