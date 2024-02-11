Gecenin Öteki Yüzü'nden acı haber: Füruzan sonsuzluğa gitti

Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Füruzan, 91 yaşında hayatını kaybetti.

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Gecenin Öteki Yüzü'nden acı haber: Füruzan sonsuzluğa gitti

Türk edebiyatının önde gelen öykü yazarlarından Füruzan yaşamını yitirdi.

Şair Elif Sofya, 91 yaşında hayata gözlerini yuman Füruzan'ın ölüm haberini, "Füruzan sonsuzluğa gitti" diyerek duyurdu.

Füruzan'ın bazı eserleri şöyle:

Öykü

Parasız Yatılı (1971, Bilgi)
Kuşatma (1972, Bilgi)
Benim Sinemalarım (1973, Bilgi)
Gecenin Öteki Yüzü (1982, Adam)
Gül Mevsimidir (1985, Can)
Yedi Öykü (1992, Gendaş)
Sevda Dolu Bir Yaz (1999, YKY)
Toplu Öyküler (2004, YKY)
Haraç (2008, Notos)
Yaz Geldi - Seçme Öyküler (2009, YKY)

Roman

Kırk Yedi'liler (1974, Bilgi)
Berlin'in Nar Çiçeği (1988, Can)
Kırk Yedi'liler 40 Yaşında (2014, YKY)

Kaynak: Gerçek Gündem

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