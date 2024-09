76. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu: Shogun Dizisi Tarihe Geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Emmy'ler Pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gecenin en prestijli kategorisi olarak kabul edilen En İyi Drama alanında ödülü tarihi Japon dizisi Shogun aldı. Böylelikle ödül ilk kez bir yabancı yapıma (İngilizce olmayan) verilmiş oldu.

Shogun drama dalında En İyi Aktör ve En İyi Aktris ile birlikte toplam 4 ödülü kucakladı. Hiroyuki Sanada drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüyle Emmy kazanan ilk Japon aktör olurken, birkaç dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Anna Sawai ise ikinci oldu.

BABY REİNDEER'E 4 ÖDÜL

Yılın ses getiren dizilerinden Baby Reindeer ise mini dizi dalına damga vurdu ve bu kategoride 4 ödül aldı.

Bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen 76'ıncı ödül törenini Kanadalı baba-oğul ikilisi Eugene Levy ve Dan Levy sundu. İkili, 2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran sitcom Schitt's Creek'in yaratıcıları ve oyuncuları olarak tanınıyor. Emmy Ödülleri üç ana kategoride veriliyor: Drama, komedi, ve mini dizi.

En İyi Drama kategorisinde son dokuz yılın yedisinde Succession veya Game of Thrones Emmy ödülünü almıştı. Her iki yapım da artık sona erdi.

75'inci Emmy Ödülleri töreni Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve Ocak ayında yapılmıştı.

Peki bu yıl kimler Emmy ödüllerini kazandı?

En İyi Drama Dizisi

KAZANAN: Shogun

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr & Mrs Smith

Slow Horses

3 Body Problem

En İyi Komedi Dizisi

KAZANAN: Hacks

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi

KAZANAN: Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

En İyi Aktör - Drama

KAZANAN: Hiroyuki Sanada - Shogun

Idris Elba - Hijack

Donald Glover - Mr & Mrs Smith

Walton Goggins - Fallout

Gary Oldman - Slow Horses

Dominic West - The Crown

En İyi Aktrist - Drama

KAZANAN: Anna Sawai - Shogun

Jennifer Aniston - The Morning Show

Carrie Coon - The Gilded Age

Maya Erskine - Mr & Mrs Smith

Imelda Staunton - The Crown

Reese Witherspoon - The Morning Show



The Bear dizisinin oyuncuları Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas ve Ebon Moss-Bachrach geceden ödülle döndü.

En İyi Aktör - Komedi

KAZANAN: Jeremy Allen White - The Bear

Matt Berry - What We Do in the Shadows

Larry David - Curb Your Enthusiasm

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

D’Pharaoh Woon-A-Tai - Reservation Dogs

En İyi Aktrist - Komedi

KAZANAN: Jean Smart - Hacks

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Maya Rudolph - Loot

Kristen Wiig - Palm Royale



Richard Gadd, Baby Reindeer ile mini dizi dalında En İyi Aktör ve En İyi Yazar ödüllerini aldı.



En İyi Aktör - Mini Dizi

KAZANAN: Richard Gadd - Baby Reindeer

Matt Bomer - Fellow Traveler

Jon Hamm - Fargo

Tom Hollander - Feud: Capote vs The Swans

Andrew Scott - Ripley

En İyi Aktrist - Mini Dizi

KAZANAN: Jodie Foster - True Detective: Night Country

Brie Larson - Lessons in Chemistry

Juno Temple - Fargo

Sofía Vergara - Griselda

Naomi Watts - Feud: Capote vs The Swans

Kaynak: BBC Türkçe