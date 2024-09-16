76. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu: Shogun Dizisi Tarihe Geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Emmy'ler Pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En İyi Drama alanında ödülü tarihi Japon dizisi Shogun'a gitti. Böylelikle ödül ilk kez bir yabancı yapıma verilmiş oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Emmy'ler Pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gecenin en prestijli kategorisi olarak kabul edilen En İyi Drama alanında ödülü tarihi Japon dizisi Shogun aldı. Böylelikle ödül ilk kez bir yabancı yapıma (İngilizce olmayan) verilmiş oldu.
Shogun drama dalında En İyi Aktör ve En İyi Aktris ile birlikte toplam 4 ödülü kucakladı. Hiroyuki Sanada drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüyle Emmy kazanan ilk Japon aktör olurken, birkaç dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Anna Sawai ise ikinci oldu.
BABY REİNDEER'E 4 ÖDÜL
Yılın ses getiren dizilerinden Baby Reindeer ise mini dizi dalına damga vurdu ve bu kategoride 4 ödül aldı.
Bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen 76'ıncı ödül törenini Kanadalı baba-oğul ikilisi Eugene Levy ve Dan Levy sundu. İkili, 2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran sitcom Schitt's Creek'in yaratıcıları ve oyuncuları olarak tanınıyor. Emmy Ödülleri üç ana kategoride veriliyor: Drama, komedi, ve mini dizi.
En İyi Drama kategorisinde son dokuz yılın yedisinde Succession veya Game of Thrones Emmy ödülünü almıştı. Her iki yapım da artık sona erdi.
75'inci Emmy Ödülleri töreni Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve Ocak ayında yapılmıştı.
Peki bu yıl kimler Emmy ödüllerini kazandı?
En İyi Drama Dizisi
KAZANAN: Shogun
The Crown
Fallout
The Gilded Age
The Morning Show
Mr & Mrs Smith
Slow Horses
3 Body Problem
En İyi Komedi Dizisi
KAZANAN: Hacks
Abbott Elementary
The Bear
Curb Your Enthusiasm
Only Murders in the Building
Palm Royale
Reservation Dogs
What We Do in the Shadows
En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi
KAZANAN: Baby Reindeer
Fargo
Lessons in Chemistry
Ripley
True Detective: Night Country
En İyi Aktör - Drama
KAZANAN: Hiroyuki Sanada - Shogun
Idris Elba - Hijack
Donald Glover - Mr & Mrs Smith
Walton Goggins - Fallout
Gary Oldman - Slow Horses
Dominic West - The Crown
En İyi Aktrist - Drama
KAZANAN: Anna Sawai - Shogun
Jennifer Aniston - The Morning Show
Carrie Coon - The Gilded Age
Maya Erskine - Mr & Mrs Smith
Imelda Staunton - The Crown
Reese Witherspoon - The Morning Show
The Bear dizisinin oyuncuları Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas ve Ebon Moss-Bachrach geceden ödülle döndü.
En İyi Aktör - Komedi
KAZANAN: Jeremy Allen White - The Bear
Matt Berry - What We Do in the Shadows
Larry David - Curb Your Enthusiasm
Steve Martin - Only Murders in the Building
Martin Short - Only Murders in the Building
D’Pharaoh Woon-A-Tai - Reservation Dogs
En İyi Aktrist - Komedi
KAZANAN: Jean Smart - Hacks
Quinta Brunson - Abbott Elementary
Ayo Edebiri - The Bear
Selena Gomez - Only Murders in the Building
Maya Rudolph - Loot
Kristen Wiig - Palm Royale
Richard Gadd, Baby Reindeer ile mini dizi dalında En İyi Aktör ve En İyi Yazar ödüllerini aldı.
En İyi Aktör - Mini Dizi
KAZANAN: Richard Gadd - Baby Reindeer
Matt Bomer - Fellow Traveler
Jon Hamm - Fargo
Tom Hollander - Feud: Capote vs The Swans
Andrew Scott - Ripley
En İyi Aktrist - Mini Dizi
KAZANAN: Jodie Foster - True Detective: Night Country
Brie Larson - Lessons in Chemistry
Juno Temple - Fargo
Sofía Vergara - Griselda
Naomi Watts - Feud: Capote vs The Swans
Kaynak: BBC Türkçe