Zirve Bu Kez Şaşırttı! İşte Tüm Zamanların En İyi 10 Dizisi...

1-Breaking Bad (2008–2013)

Uyuşturucu dünyasına adım atan bir kimya öğretmeninin hikayesini konu alan Breaking Bad, beş sezon boyunca izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı. Dizi, Walter White karakterinin adım adım dönüşümünü etkileyici bir şekilde gözler önüne serdi.

2-Game of Thrones (2011–2019)

Orta Çağ atmosferinde geçen ve büyük bir taht mücadelesini konu alan Game of Thrones, sekiz sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle sürprizlerle dolu olay örgüsü ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken dizi, epik bir finalle sona erdi.

3-Chernobyl (2019)

Chernobyl, 1986’da yaşanan nükleer facianın arka planını ve etkilerini çarpıcı bir şekilde anlatan mini dizi olarak izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Beş bölümlük yapım, tarihin en büyük felaketlerinden birine ışık tuttu.

4-The Sopranos (1999–2007)

Bir mafya ailesinin lideri olan Tony Soprano’nun hem ailesi hem de suç dünyasıyla mücadelesini konu alan The Sopranos, derinlemesine karakter analizleri ve psikolojik unsurlarıyla dikkat çeken bir yapım olarak kabul ediliyor.

5-Band of Brothers (2001)

İkinci Dünya Savaşı sırasında bir grup Amerikan askerinin yaşadığı gerçek olayları konu alan Band of Brothers, savaşın korkunç yanlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Mini dizi, savaş dramaları arasında unutulmaz bir yere sahip.

6-The Wire (2002–2008)

Baltimore’da geçen The Wire, suç, yolsuzluk, eğitim ve medya gibi farklı temalar üzerinden toplumun farklı kesimlerine ışık tutuyor. Beş sezon boyunca izleyicilere gerçekçi bir suç draması sunan dizi, eleştirmenlerden tam not aldı.

7-Better Call Saul (2015–2022)

Breaking Bad dizisinin spin-off'u olan Better Call Saul, Jimmy McGill’in Saul Goodman’a dönüşme hikayesini anlatıyor. Drama ve kara mizahın iç içe geçtiği bu yapım, suç dünyasına farklı bir bakış sunuyor.

8-Stranger Things (2016–2025)

80’ler nostaljisini ve bilim kurgu temasını harmanlayan Stranger Things, gizemli olayların yaşandığı küçük bir kasabada geçen hikayesiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizi, son sezonuyla final yapmaya hazırlanıyor.

9-Sherlock (2010–2017)

Sir Arthur Conan Doyle’un efsanevi dedektifi Sherlock Holmes, modern dünyada çözülmesi gereken karmaşık vakalarla mücadele ediyor. Benedict Cumberbatch’in canlandırdığı Sherlock, zekası ve keskin gözlem yeteneğiyle izleyicileri büyüledi.

10-Peaky Blinders (2013–2022)

Birinci Dünya Savaşı sonrası Birmingham’da geçen Peaky Blinders, Shelby ailesinin suç dünyasındaki yükselişini anlatıyor. Dizi, güçlü karakterleri ve dönem atmosferiyle büyük beğeni topladı.

Kaynak: Gerçek Gündem