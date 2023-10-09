34. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri açıklandı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Nur Sürer’e, Sanat Çınarı Ödülü ressam ve akademisyen Mustafa Ayaz’a, Kitle İletişim Ödülü ise müzisyen Cahit Berkay’a sunulacak.

Ankara Film Festivali geçen yıl başlattığı; alanındaki çalışmaları ile farklılık yaratan, kendi inandığı yolda ilerleyen ve üreten isimlere Vakıf Özel Ödülü vermeye devam ediyor.

34. Ankara Film Festivali tarafından bu yıl ikinci kez verilecek Vakıf Özel Ödülü; Cannes’da Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden filmlerde yer alan, unutulmaz karakterler yaratan Merve Dizdar ile sinema alanında başarılı işlere imza atan; yapımcı, yazar ve yönetmen kimliğiyle alışılmış kalıpların dışına çıkan Burak Çevik’e veriliyor!

AZİZ NESİN EMEK ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ NUR SÜRER

Festivalin bu yıl Emek Ödülü Bereketli Topraklar Üzerinde, Umuda Yolculuk, Derman, Yılanların Öcü gibi önemli filmlerde rol alan, Uçurtmayı Vurmasınlar filmindeki İnci rolüyle hafızalara kazınan, birçok ödülü bulunan ve toplumsal konulara olan duyarlılığı ile tanınan oyuncu Nur Sürer’e verilecek.

‘Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı; bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülünü, 1979 yılında yönetmenliğini Erden Kıral’ın yaptığı Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan, pek çok filmde, dizide unutulmaz kadın karakterlere hayat veren İnci’mize, toplumsal sorunlarda görüşlerini ifade etmekten asla geri durmayan ve bize hep umut veren şahane bir oyuncuya; aynı zamanda onun olağanüstü oynadığı Fatma, Zeynep, Bahar, Haçça, Fidan, Ayla, Meryem ve nice karakterlerine hayranlığımızla bir ustaya, Nur Sürer’e vermekten mutluluk duyar.’

SANAT ÇINARI: MUSTAFA AYAZ

Festivalin Sanat Çınarı ödülü bu yıl, resme ilgisi çocuk yaşlarda başlayan, Köy Enstitüsü’nde okuyup sonrasında resim öğretmenliği yapan, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev alan, yurt içi ve dışında birçok kişisel sergi açan, ödüller kazanan, yurt içi ve yurt dışından birçok koleksiyonerin koleksiyonlarında yapıtları yer alan ressam Mustafa Ayaz’a takdim edilecek.



‘Prof. Mustafa Ayaz, çağdaş Türk resminin önde gelen isimlerinden biri olarak sıra dışı bir sanatçı ve insan olarak tanınır. On binlerce resim, yirmi binin üzerinde desen, yüzden fazla özgün baskı ve otuz kadar heykel üretmiş olan Ayaz; sanata olan tutku ve emeği ile sadece kendi yaşamını değil, aynı zamanda Türk sanatını da zenginleştirmiştir. Mustafa Ayaz, sanata olan bağlılığını sadece kendi başarısıyla değil, aynı zamanda gelecek nesilleri yetiştirerek ve sanatın toplumun her kesimine yayılmasını sağlayarak göstermiştir. Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi, onun bu bağlılığının somut bir örneğidir. Türk sanatının bu önemli figürünün Sanat Çınarı ödülünü alması, sadece kişisel başarısını değil; aynı zamanda Türk sanatının zenginliğini ve çeşitliliğini kutlamak için bir fırsattır. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı; bu yıl Sanat Çınarı Ödülü’nü, Mustafa Ayaz’a vermekten büyük mutluluk duyar.’

KİTLE İLETİŞİM ÖDÜLÜ CAHİT BERKAY'A

Festivalin Kitle İletişim Ödülü Moğolları kuran kadroda yer alan, birçok müzik aletini profesyonelce çalan, Moğollar dışında film müzikleri yapan, özellikle Devlerin Aşkı filmine yaptığı müzikle dikkat çeken, birçok film müziği albümü bulunan, birçok konserde dinleme olanağı bulduğumuz müzisyen Cahit Berkay’a verilecek.

‘Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, bu yıl Kitle İletişim Ödülü’nü, Cahit Berkay’a vermekten büyük mutluluk duyar. Bu ödül, Cahit Berkay'ın film müziği alanındaki uzun ve ödüllü kariyerini kutlamak, eserlerini tanıtmak ve gelecek nesil film müziği bestecilerine ilham vermek amacıyla sunulmaktadır. 1967’de Moğollar grubunun kurulması sonrası 1968’de gruba katılan ve Moğollar’ın elli yılı aşkın süredir efsanevi elemanı olan Berkay; film müzikleri ile sahnelerin duygusal tonunu vurgulama, hikâyenin derinliğini artırma ve karakterlerin ruh halini anlatma konusunda olağanüstü bir yetenek sergilemektedir. Farklı türlerdeki filmlerin müziklerini başarıyla bestelemesi, sanatçının geniş müzikal yelpazesi ve yaratıcılığını yansıtmaktadır. Kendisine emekleri için sinemanın büyülü dünyasına kattığı eşsiz melodiler ve müzikler için teşekkür ederiz.‘

33. Ankara Film Festivali tarafından bu yıl ikinci kez verilecek Vakıf Özel Ödülü’ne Merve Dizdar ve Burak Çevik layık görüldü.

VAKIF ÖZEL ÖDÜLÜ: MERVE DİZDAR

‘Vakfımız; bu sene Vakıf Özel Ödüllerinden ilkini, tiyatro eğitimi sonrası yüksek lisans yaparak akademik kariyerin önemli bir basamağını aşan, başarılı oyunculuk pratiğini televizyona olduğu gibi sinemaya da taşıyan, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden filmlerde yer alan, unutulmaz karakterler yaratan, ödüller kazanan ve son olarak da 76. Cannes Film Festivalinde aldığı En iyi Kadın Oyuncu Ödülü ile bizleri gururlandıran Merve Dizdar’a vermekten mutluluk duyar,.’

VAKIF ÖZEL ÖDÜLÜ: BURAK ÇEVİK

‘Vakfımız; bu sene Vakıf Özel Ödüllerinden birini, film çalışmaları alanında akademik kariyeri de olan dersler veren, sinema alanındaki her işi, yapımcılığı, yazarlığı, yönetmenliği başarıyla yapan, bunu yaparken de alışılmış kalıpların dışına çıkan, özgür, özgün bir yönetmene, Burak Çevik’e vermekten mutluluk duyar.

34. Ankara Film Festivali’nin, farklı alanlarda verilecek Onur Ödülleri, 2 Kasım’da Büyülü Fener Sineması’nda düzenlenecek açılış töreniyle sahiplerini bulacak.