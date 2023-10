Yönetmen Terence Davies hayatını kaybetti

77 yaşındaki Terence Davies'in ölümü sosyal medya sayfasından duyuruldu ve "kısa bir hastalıktan sonra evinde huzur içinde" öldüğü açıklandı.

1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında 'Children', 'Madonna and Child' ve 'Death and Transfiguration' adlı filmlerden oluşan üçlemeyle kendini kanıtladı.

"Distant Voices", "Still Lives" (1988), "The House of Mirth" (2000) ve "The Deep Blue Sea" (2011) gibi filmlerin yönetmenliğini yaptı.

Terence Davies, 2012 yılında 31. İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.