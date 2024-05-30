Ümraniye'de 28 kişi işçi konteynerlerindeki ilaçlamada fenalaştı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından 28 kişinin etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ümraniye'de 28 kişi işçi konteynerlerindeki ilaçlamada fenalaştı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, biri polis 28 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle birden fazla yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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