Ücretsiz köprü ve otoyollar İstanbul'da trafik yoğunluğuna sebep oldu

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşımanın ücretsiz olmasını fırsat bilen vatandaşlar, bazı noktalarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

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Ücretsiz köprü ve otoyollar İstanbul'da trafik yoğunluğuna sebep oldu

Avrupa Yakası

D-100 karayolunda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece arasında yoğun trafik yaşanıyor. Trafik durma noktasına geldiği noktalar da var. Ispartakule ve Mahmutbey Gişeleri'nde de trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda Çağlayan mevkisinde D-100 karayolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik sıkışıklığı var.

Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar ve TEM otoyolu Hasdal mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara istikametinde trafik ağır ilerliyor.

Karaköy'den Ortaköy'e kadar sahil yolunda da trafik sıkışıklığı yaşanıyor ve araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolunda Ataşehir bölgesinde her iki istikamette trafik var. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri girişlerinde de yoğunluk var. D-100 karayolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Göztepe arasında araçlar zor ilerliyor.

Ayrıca, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması nedeniyle metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarında kalabalık oluştu.

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