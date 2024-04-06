İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş, Gayrettepe'deki ünlü bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

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İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti

Vali Davut Gül, Küçükçekmece'de Sinan Yılmaz, Sarıyer'de Onur Aladağ, Mehmet Okumuş, Gökay Tevlek, Mahmut Emin Kaya ve Efe Demir'in aileleri ile Beşiktaş'ta Özkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ayrıca Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün eşlik ettiği ziyaretlerde, ilçe müftüleri tarafından vefat eden vatandaşlar için dua okundu.

Vali Gül ziyaretlerinde, ailelerin maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Ne Olmuştu?

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Ş. (65), iş yerinin ortakları Mehmet Menduh C. (45), Şahzade Ş. (50) ve Fatma D. (45), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü Arda Akman P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E. (47), metal işleri firma sahibi Çağatay A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İbrahim B. (37), iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi Dursun Ç. (38) ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi Sibel Ç. (42) de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesindeki savcılıkta ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı belirtilmişti.

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