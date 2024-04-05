İstanbul'da bayram öncesi trafik akışı yavaşladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde mesai saatinin sona ermesinin ardından kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 78 ölçüldü.

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İstanbul'da bayram öncesi trafik akışı yavaşladı

İstanbul'da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte 9 günlük bayram tatili de başlamış oldu. Tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı dikkat çekici boyutta yavaşladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 18.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor. D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor.

Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu olduğu bildiriliyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı sahil yolunda da yoğunluk var ve sürücüler yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nun ise Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye noktalarında her iki yönde yoğunluk devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda da Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

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