Kent Lokantaları'nda günün menüsü: Saray kebabı
İBB tarafından İstanbul'un 14 noktasında hizmet veren Kent Lokantaları'nda bugünün (2 Nisan 2024) menüsü belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 5 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı Kent Lokantaları'nda günün menüsü belli oldu.
965 kalorilik menüde şunlar yer aldı:
Ezogelin çorba, etli saray kebabı, şehriyeli pirinç pilavı, muz, ekmek, su.
GÜNÜN MENÜSÜ— İbbkentlokantaları (@ibbKentLokanta) April 2, 2024
02 Nisan
*Ezogelin çorba
*Etli Saray kebabı
*Şehriyeli Pirinç pilavı
*Muz
*Ekmek
*Su
Toplam kcal:965 pic.twitter.com/ULzazDW9yQ
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