Kent Lokantaları'nda günün menüsü: Saray kebabı

İBB tarafından İstanbul'un 14 noktasında hizmet veren Kent Lokantaları'nda bugünün (2 Nisan 2024) menüsü belli oldu.

Son Güncelleme:
Kent Lokantaları'nda günün menüsü: Saray kebabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 5 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı Kent Lokantaları'nda günün menüsü belli oldu.

965 kalorilik menüde şunlar yer aldı:

Ezogelin çorba, etli saray kebabı, şehriyeli pirinç pilavı, muz, ekmek, su.

Son Güncelleme:
Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
İmamoğlu duyurdu: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak
İstanbul Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi İstanbul Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi?
Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu
Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Seçimi kaybeden AKP'li başkandan 'gece operasyonu': Polis müdahale etti Seçimi kaybeden AKP'li başkandan 'gece operasyonu': Polis müdahale etti